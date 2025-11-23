DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Um 14.05 Uhr ist die Gefahr vorüber Tagelang haben Feuerwehr und Sprengkommando die Entschärfung der im Westfriedhof entdeckten Fliegerbombe akribisch vorbereitet. Am Sonntag geht alles glatt. Und ein 94-jähriges Geburtstagskind kann sogar trotz Evakuierung feiern.

„Es kann nicht sein, dass wir drittstärkste Kraft bleiben“ Oberbürgermeister Dieter Reiter belegt erwartungsgemäß Platz eins bei der Aufstellung der Stadtratsliste für die Wahl im März. Besser hätten die Sozialdemokraten die von ihm vorher beschworene Geschlossenheit nicht unter Beweis stellen können. Wer die neuen Kandidaten sind.

In der Schwebe: die Zukunft der Kindertagesstätten In der Münchner Kitalandschaft verändert sich gerade einiges: Bayern will mehr Geld in die Kitas stecken, und die Eltern sollen mehr für das Mittagessen zahlen. Wie es nach der Kommunalwahl mit den Betreuungskosten insgesamt weitergeht, ist ungewiss.

Erst Bauarbeiten, dann freie Fahrt für S-Bahnen Die Deutsche Bahn erneuert mehrere Weichen und Schwellen im Münchner S-Bahn-Netz, damit die Züge künftig mit voller Geschwindigkeit unterwegs sein können. Dafür stehen zunächst jedoch einige Bauprojekte an.

Neue Paketstationen sollen Lieferchaos vorbeugen 93 Pakete pro Haushalt und Jahr bringen Münchens Infrastruktur an ihre Grenzen. Nun setzt die Stadt auf gemeinsame Boxen, die mehrere Dienstleister parallel bedienen sollen.

WEITERE NACHRICHTEN

Evangelisches Gotteshaus in Bogenhausen Überraschende Wendung im Verkaufsprozess der Nazarethkirche

Hauptbahnhof München 57-Jähriger will Zug nicht verlassen, schlägt wild um sich

Kirchenreparatur bis 2027 St. Lukas wird saniert – warum die ersten Rückkehrer obdachlose Frauen sein werden

MÜNCHEN ERLESEN

Exklusiv Jüdisches Leben in Syrien : „Juden? Wir waren einfach Kinder“ Vor langer Zeit wurden Juden aus Syrien vertrieben, auch weil der Islam politisch instrumentalisiert wurde. Wer hat das gestürzte Regime überdauert? Über die Suche eines Münchner Muslims nach den letzten jüdischen Syrern. SZ Plus Von Mohamad Alkhalaf, Damaskus ...

Hinter den Kulissen des Bayerischen Staatsballetts : Pliés schon zum Frühstück Auf der Bühne verzaubern sie uns mit ihrer Leichtigkeit und Eleganz. Doch hinter allem steckt die knochenharte Arbeit von Hochleistungssportlern. Ein Probenbesuch bei den Tänzerinnen und Tänzern des Bayerischen Staatsballetts. Von Daniel Kuhn ...

UNSER GASTROTIPP

Nice im Werksviertel : Ein Restaurant für den ganzen Tag Das Nice im Münchner Werksviertel passt sich flexibel den Gästewünschen und Tageszeiten an und überrascht immer wieder mit Küchenideen. Die haben allerdings ihren Preis. Von Tankred Tunke ...

