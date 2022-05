Von Sophia Baumann

Es gibt einen Moment, der sich eigentlich jedes Jahr wiederholt - und trotzdem immer wieder überrascht. Er kommt meist dann, wenn die Bäume wieder grün sind, und der Blütenstaub alle Flächen mit einer feinen gelben Schicht überzieht. Die Sonne wird von Tag zu Tag stärker, die Winterjacke kommt endgültig zurück in den Schrank. Und eines Tages tritt man dann vor die Tür, es ist richtig warm, und nach all den kalten und dunklen Wintertagen, erinnert man sich wieder ganz genau: So fühlt sich der Sommer an.

Die vergangenen Tage boten perfekte Voraussetzungen für einen solchen Sommermoment. Die Temperaturen sind gestiegen, und man spürt richtig: Die Münchnerinnen und Münchner drängt es jetzt ins Freie. Aus den Gärten steigt der Duft nach Gegrilltem auf, die Parks werden immer voller. Vielleicht ist der Drang nach draußen in diesem Jahr sogar noch stärker ausgeprägt als je zuvor: Jetzt, wo alle hoffen, dass die Pandemie beendet ist - zumindest bis zum nächsten Winter.

Mein Kollege Franz Kotteder hat sich diese neue Münchner Freiheit genauer angesehen. Und über ein Lebensgefühl geschrieben, das in den Schanigärten inzwischen ein behagliches Zuhause gefunden hat. Denn diese Idee, die aus der Not der Pandemie geboren war, sorgt inzwischen für ein Straßenbild, das bunter, lebensfroher und auch weltläufiger geworden ist.

DER TAG IN MÜNCHEN

Masterplan fürs BMW-Stammwerk Der Autobauer will seinen Standort in München zu einem modernen Produktionscampus umbauen. Das bisher hermetisch abgeriegelte Gelände soll sich öffnen, transparente Fassaden sollen Einblicke in die Fertigung bieten.

Tausende Sparkassen-Kunden hoffen auf Nachzahlungen Verbraucherschützer haben eine Sammelklage eingereicht. Sie sind überzeugt, dass auf Prämiensparverträge zu wenig Zinsen gezahlt wurden. Nun lässt das Gericht die Erträge neu berechnen.

Früher Kloster, heute Klinik Vier Jahre lang wurde es saniert, nun hat das St.-Vinzenz-Haus wieder geöffnet. Das Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität dort nun Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen psychiatrische Angebote.

Gold für München Besser, schöner, holziger: Der Neubau des TUM Campus für Sportstudierende im Olympiapark ist gelungen. Dass er außerdem auch aus Holz ist, ist fein. Ja, doch.

Bürgerbegehren gegen geplante Türme an der Paketpost gestartet Ein Bündnis um den CSU-Landtagsabgeordneten Robert Brannekämper will die geplanten Hochhäuser an der Paketposthalle verhindern. Zum Auftakt des Bürgerbegehrens zeigt sich: Das Thema sorgt nach wie vor für Diskussionen.

FC Bayern feiert am Sonntag auf dem Rathausbalkon Zahlreiche Fans werden erwartet, die mit den Fußballern die zehnte Meisterschaft in Folge bejubeln wollen. Außerdem findet der Benefizlauf "Giro di Monaco" in der Innenstadt statt.

Bayerischer Hof stellt Bars und Restaurants vor Das Fünf-Sterne-Hotel hat es in der Pandemie stark gebeutelt. Jetzt will es sich den Münchnern wieder ins Bewusstsein bringen - und zeigt seine Luxusgastronomie.

23-Jähriger erleidet vier Stichwunden Nachdem er eine junge Frau angesprochen hatte, wurde der Mann von ihren beiden Begleitern verletzt. Als er nach Hause kam, rief seine Mutter Polizei und Rettungsdienst.

