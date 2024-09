Teufelsrad geht gegen „Upskirting“ vor, wie Einzelhändler auf Event-Marketing setzen, so verlief die erste Wiesnwoche: diese und mehr Themen aus München.

Von Lisa Miethke

OKTOBERFEST

Teufelsrad geht gegen „Upskirting“ vor Nachdem Frauen auf dem Fahrgeschäft unter den Rock gefilmt wurde und die Videos ins Internet gestellt wurden, reagieren nicht nur die Betreiber, sondern auch Youtube. Wie es einer Betroffenen ergangen ist. (SZ Plus)

Upskirting auf dem Oktoberfest: Unters Dirndl gefilmt – Anzeige und Hausverbot

Wir sind eingestiegen, damit Sie nicht fahren müssen Bei manchen Fahrgeschäften auf dem Oktoberfest steigt der Puls schon beim Zuschauen. Doch wie ist es wirklich im Skyfall, Skater oder im Olympia-Looping? Wir haben mitgefilmt: Sechs Fahrten ohne Nebenwirkungen, zumindest für Sie. (SZ Plus)

Die Wiesn steuert auf neue Rekorde zu Mehr Besucher, mehr Bier- und Speisenkonsum, aber weniger Straftaten: Das 189. Oktoberfest präsentiert sich zur Halbzeit als eine Bilderbuch-Wiesn. Nur nach dem Wiesnhit des Jahres wird bisher noch vergeblich gefahndet.

Darf man Dirndl und Lederhosen aus Bars verbannen? Ein paar Mass auf der Wiesn trinken und dann weiter in die nächste Kneipe: Manche Gastronomen haben auf diese Art von Oktoberfestpublikum keine Lust – und lassen Menschen in Tracht gar nicht erst rein. Ist das vernünftig oder diskriminierend? (SZ Plus)

Der Mann, der Söders Lederhose schneiderte: „Ich bin zum Maßnehmen in die Staatskanzlei“ (SZ Plus)

Promis auf dem Oktoberfest 2024: Kuss und Gruß von La Toya Jackson

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Gekauft wird, wo die Show stimmt Einzelhändler kommen heute kaum noch ohne Event-Marketing aus. Die Kundschaft will vor dem Einkauf erst etwas geboten bekommen. Langweilig shoppen könnte man ja daheim vor dem Computer auch.

Das Recht, auf der Straße zu spielen Einen Nachmittag im Monat gehört die Hanebergstraße in Neuhausen den Kindern, Autos werden verbannt. Das Projekt soll die Debatte über die Aufteilung des öffentlichen Raumes in einer dicht besiedelten Stadt voranbringen.

Berufsberatung mit der VR-Brille Die Agentur für Arbeit München setzt neue Maßstäbe: Wer sich über Beschäftigungsoptionen informieren will, ist im neuen „Mega-Biz“ willkommen. Ein derart umfassendes Angebot gibt es nur viermal in Deutschland.

WEITERE NACHRICHTEN

Bundestagswahl 2025: Welche Münchner Grünen um ein Direktmandat in Berlin kämpfen

„Ander Art“- Festival: Die Welt in der Stadt

Urteil gegen „Reichsbürger“: Per Telegram zu Straftaten aufgefordert – fast drei Jahre Haft

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Hauswirtschaft : „Fruchtfliegen wird man schnell wieder los“ Warum man Obst und Gemüse nicht offen herumliegen lassen soll und was man gegen die lästigen Insekten tun kann, erklärt Ernährungsexpertin Anna Papst. Interview von Ingrid Hügenell

SZ Plus Familienrecht : Papa ohne Kind Ein Paar bekommt einen Sohn, nach zwei Wochen klingelt das Telefon, das Standesamt ist dran – es gebe da Probleme. Von der Frage, wann ein Vater ein Vater ist. Von Elisa Britzelmeier und Pia Ratzesberger, Fotos: Leonhard Simon

UNSER GASTROTIPP

Frühstück : Wo es in München die besten Weißwürste gibt Kenner gehen "beim Wallner" Weißwürste essen, in der Augustiner Bräustuben wird ohne viel Aufhebens Münchner Tradition gepflegt und im Hofbräuhaus kommt Mitleid auf. Fünf Tipps. Von Laura Kaufmann

