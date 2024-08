DER TAG IN MÜNCHEN

Willkommen in Adeles Konsum-World Das Konzertgelände in Riem umfasst weit mehr als die Arena. Es gibt einen Biergarten und einen Pub mit teurem Bier und Wein, ein Riesenrad – und sehr lange Schlangen vor dem Merch-Store. Ein Besuch. (SZ Plus)

„Hi, guys“ Huch, da fühlt jemand was auf der Bühne. Adele ist nervös, flucht und weint bei ihrem ersten Konzert in der eigenen Arena. Und zeigt, warum man sie und diesen Wahnsinn lieben muss. Die Konzertkritik. (SZ Plus)

Ein Feuerwerk – auf der Bühne und am Himmel Adele begeistert auch bei ihrem zweiten Auftritt in München. Die Konzert-Tage in der Nachlese.

Isar und Seine, gar kein Vergleich Die Münchner haben das Glück, an einem Fluss mit sehr guter Wasserqualität zu leben. Ein Experte erklärt, was unternommen wird, damit es hier für Badende nicht zu Situationen kommt wie in Paris während der Olympischen Spiele. (SZ Plus)

Lufthansa-Passagiere auf Zimmersuche – während Hotels wegen Adele ausgebucht sind Eine Übernachtungsmöglichkeit stellt der Konzern den Hunderten Betroffenen nicht und begründet das mit den Adele-Konzerten. „Der Servicedesk hat zugemacht und die Leute sich selbst überlassen“, klagt ein Betroffener.

Die Aufhebung der Schwerkraft Beim Extremsportfestival Munich Mash im Olympiapark gibt’s viele Adrenalinschübe und ein Wiedersehen mit einem Skateboard-Pionier. Die weltbesten Athleten finden Anlagen, die ihnen nicht oft unter die Rollen und Räder kommen. Andere reiten Gummienten.

Öffentlicher Nahverkehr Mehr pünktliche Züge bei der S-Bahn

LGBTQI-Feindlichkeit Mordaufrufe gegen queere Community

Unfall am Schwabinger Bach Herabstürzender Ast verletzt zwei Menschen im Englischen Garten

SZ Plus Wiesn : Der Zeichner und die Obelix-Bedienung Rudi Skukalek, der für die renommiertesten Firmen und Agenturen arbeitet, hat zum dritten Mal den Festkrug der Wiesnwirte entworfen. Sind dralle Dekolletés noch erlaubt? Da kommt der Illustrator ins Grübeln. Von Sabine Buchwald

SZ Plus Gesundheit : Bei Krebs leidet auch die Seele Anders als viele andere deutsche Krankenhäuser bietet das Klinikum Starnberg Psychoonkologie an. Woran das liegt und warum von dem Angebot bisher nur Frauen profitieren – ein Gespräch mit Psychologin Monika Konrad. Interview von Astrid Becker

Bar Polloi : Eine gute Adresse für den Start in den Abend In der lässig-eleganten Bar Polloi an der Hauptfeuerwache gibt es seit einem Monat raffiniertes Barfood und exquisite Drinks. Wer allerdings aufs Geld schauen muss, ist hier nicht unbedingt richtig. Von Linus Freymark

