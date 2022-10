Im Café "Gans am Wasser" am Ufer des Mollsees im Westpark wärmt die Herbstsonne.

Von Isabel Bernstein

Jetzt wird er doch noch schön, der Herbst. Schon am heutigen Freitag hat sich die Sonne für eine Weile gezeigt, und nun, am Sonntag, sollen es 20 Grad und mehr werden. Dazu sind bis zu sieben Stunden Sonne prognostiziert. Geht doch, will man sagen. Denn das, was der Herbst bisher abgeliefert hat, ist ein bisschen so wie die Leistung des FC Bayern in den vergangenen Wochen: geht schlechter, aber richtig überzeugend war's halt nicht. (Was wettertechnisch übrigens auch für den Samstag gilt, aber das nur am Rande.)

Der Sonntag jedenfalls soll wunderbar werden. Haben Sie sich schon etwas vorgenommen? Der ein oder die andere wird sicherlich zu einer Herbstwanderung in die Berge aufbrechen oder am Starnberger See in der Sonne flanieren. Doch auch in der Stadt gibt es viele Ecken, die man bei dieser Gelegenheit mal wieder besuchen könnte. Ich gehe zum Beispiel im Herbst gerne im Westpark spazieren. Die Ruhe und Schönheit des asiatischen Teils lockt ja das ganze Jahr über, aber wenn jetzt die Bäume in der Sonne so intensiv und farbenfroh strahlen und sich im Wasser des Westsees widerspiegeln, dann übt der Park nochmals eine ganz eigene Faszination aus.

Verbinden lässt sich ein Spaziergang mit einem Besuch der "Gans am Wasser". Das Bauwagen-Café hat in den vergangenen Jahren eine beachtliche Entwicklung hingelegt, sukzessive wuchs das Lokal am Ufer des Mollsees. Inzwischen steht dort sogar eine Jurte, in der man im Winter seine Getränke zu sich nehmen kann. Doch das ist nur einer von sieben Spaziergängen mit Einkehr in München, die wir in der Redaktion für Sie zusammengetragen haben.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie der Personalmangel die Gesundheitsversorgung in München gefährdet Im Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität stehen die Teams unter enormem Druck. Fünf Mitarbeiter berichten, was der Preis dafür ist, dass alle Akut- und Corona-Patienten versorgt werden. (SZ Plus)

Der zweite Gang Star-Koch Alfons Schuhbeck legt in seinem Steuer-Geständnis nach. Nicht nur im "Orlando", sondern auch in den "Südtiroler Stuben" sei die Kasse manipuliert gewesen. Details lässt er aber offen - zum Ärger der Richterinnen.

Pasinger Fabrik wird saniert und ausgebaut Die Stadträte haben eine Renovierung und Erweiterung des Kultur- und Bürgerzentrums beschlossen. Was aber geschieht währenddessen mit den Aufführungen und den Bildungseinrichtungen?

Baby-Stachelschwein im Münchner Tierpark geboren Es ist ein Junge! Der Tierpark Hellabrunn freut sich über Nachwuchs bei den Weißschwanz-Stachelschweinen. Das hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.

Eine Wirtelegende dankt (langsam) ab Das beliebte Wirtshaus an der Westenriederstraße bekommt einen neuen Chef. Wer jetzt mit einsteigt und wann Seniorchef Rudi Färber dann aber selbst "nur noch Gast" sein will.

"Mehr Amore auf Münchens Straßen" Die Stadt stellt die neue Kampagne "Merci dir" vor: Mit augenzwinkernden Sprüchen sollen die Münchnerinnen und Münchner zu mehr Rücksicht im Verkehr angehalten werden.

UNSERE LESE-EMPFEHLUNGEN

UNSER FREIZEITTIPP

