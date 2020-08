Von Linus Freymark

50 Jahre lang ragte an der Kreuzung von Brudermühl- und Schäftlarnstraße ein 176 Meter hohes Monstrum in den Himmel. Ein Koloss, der dunkle Rauchwolken in die Luft blies. Schön war er nicht, das dürfte er mit allen seiner Artgenossen gemeinsam haben. Denn wer würde schon behaupten, den Kamin eines Heizkraftwerkes sei auch nur irgendwie ästhetisch?

Doch dafür, dass ihn eigentlich alle hässlich fanden, hatte der größte Turm des Heizkraftwerks Süd einen erstaunlich guten Stand bei den Münchnern. Er war ja auch kaum zu übersehen, egal von wo aus man auf die Stadt blickte, fielen einem die dampfenden Säulen auf. Und die Sendlinger konnten dann fast schon mit ein bisschen Stolz darauf zeigen und sagen: Irgendwo dort wohne ich!

Weil die Stadtwerke bei der Energiegewinnung inzwischen mehr auf erneuerbare Energien und Geothermie setzen, wird der Kamin nicht mehr gebraucht. Und so entschied man sich, den Turm abzubauen. Seit elf Monaten nun laufen die Arbeiten, mein Kollege Max Fellmann, übrigens ein alteingesessener Sendlinger, durfte ihn kurz davor nochmal besteigen. Dabei überkam ihn dann doch ein bisschen Wehmut (SZ Plus). Von außen war seitdem wenig von den Arbeiten zu erkennen gewesen. Das ändert sich nun: Ein acht Tonnen schweres Abbruchgerät frisst sich Meter für Meter durch den Turm nach unten. Und so verschwindet gerade ein Stück von Münchens Silhouette.

DER TAG IN MÜNCHEN

137 Anzeigen bei Kontrollaktion im Münchner Nahverkehr 15 Stunden lang hat die bayerische Polizei am Donnerstag in Bussen und Bahnen kontrolliert, ob die Passagiere auch Masken tragen. Allein in München wurden mehr als 7000 Menschen überprüft.

Zwei Männer retten 91-Jährige aus Flammen Das Feuer war im achten Stock eines Hochhauses ausgebrochen. Ein Anwohner und ein Hausmeister fanden die Seniorin in einer völlig verrauchten Wohnung.

Staunen statt studieren Weniger Exponate, mehr Experimente: Das neue Konzept des Museums Mensch und Natur will Besucher erleben lassen, was Mensch und Tier verbindet.

Und dann bricht das Zelt zusammen Längst nicht alles läuft auf der Theresienwiese so, wie es sein sollte. Wer sich dort auf Corona testen lassen will, muss viel Geduld mitbringen - und eine Rechnung mit nach Hause nehmen.

MÜNCHEN ERLESEN

