23. Dezember 2018, 18:59 Uhr München heute Worauf sich Heimfahrer an Weihnachten freuen / Älteste Münchnerin gestorben

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Bernhard Hiergeist

Vom Hören kennt jeder das Lied I'll be home for Christmas, am bekanntesten ist es wohl in der Version von Schmusesänger Bing Crosby. Da laufen Schmalz und Marzipan quasi direkt aus den Lautsprecherboxen. Diese Musik gewordene Sehnsucht gibt's auch auf Deutsch, bei den Kastelruther Spatzen zum Beispiel. Die legen in Weihnachten bei uns daheim sogar noch einen Zahn zu. Darin geht es um vereiste Wasserfälle, Spuren im Schnee und es heißt: "Ich geh' nochmal ein Stück / und dreh' die Uhr zurück / in Kinderzeit voll Glück."

Da ist nichts verwerflich dran, aber man muss es schon mögen. Manche halten es eher mit Rainhard Fendrich. Der ist Wiener und als solcher relativ unverdächtig, jemals irgendwo Uhren in glückliche Zeiten zurückgedreht zu haben. "Leider ist halt schon wieder Weihnachten vor der Tür", singt er in Weihnachten daheim (bzw.: dahaam). "A Tag wie aus der Dos'n, für die man nicht den Öffner findt."

Zwischen Sehnsucht und Melancholie (oder Frustration), wo stehen Sie denn da in diesem Spektrum? Das haben meine Kollegen Münchnerinnen und Münchner gefragt, die heute in Amsterdam, Straßburg oder Valencia wohnen und zu Weihnachten wieder in der Stadt sind. Sie haben erzählt, worauf sie sich freuen und was sie vermisst haben. Mal sind das Brezen und Weißwürste, mal die Isar, mal Familie - vieles kann Dosenöffner für so einen Tag sein. Und wenn man keinen findet, ist es übrigens auch in Ordnung. Bald ist es ja vorbei.

Das Wetter: zuerst viel Regen, dann allmählich trockener. Kaum Sonne. Temperaturen bis sechs Grad.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Münchens älteste Einwohnerin gestorben Ilse Edle von Guttenberg starb kurz vor ihrem 110. Geburtstag im Seniorenheim. Zum Artikel

Weiße Weihnachten gibt es in München schon lange nicht mehr Seit dem Jahr 2000 gab es nur zwei Mal Schnee an allen Feiertagen - rund um das Fest der Liebe ist es häufig zu mild. Zum Artikel

Angst um Dackel Theo Ein Hund beißt in einem Lokal auf eine Köderbox zur Schädlingsbekämpfung. Gift bekommt er nicht ab. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

WÄHRENDDESSEN IN...

Linz: Jugendlicher aus Kamin gerettet In der österreichischen Stadt musste ein 14-Jähriger mit feuerwehrtechnischem Großaufwand aus einem Kamin gerettet werden. In ebenjenen war er unabsichtlich hineingerutscht, als er den Entschluss fasste, den Weihnachtsmann zu spielen. Dieses und andere köstliche Beispiele zeigen: Die sogenannte "staade Zeit" ist oft von ziemlichem Lärm und Trubel geprägt. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg