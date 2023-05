Von Pauline Graf

"Es war sein Job zu helfen, und er machte genau das Gegenteil" Der Münchner Krankenpfleger Mario G. sedierte Patienten, damit er seine Ruhe hat. Zwei starben. Das Gericht verurteilt ihn zu lebenslanger Haft, in Sicherungsverwahrung muss er aber nicht (SZ Plus).

Aktivisten stürmen Bühne bei Özdemir-Rede Der Minister spricht auf der Truderinger Festwoche im Landtagswahlkampf. Großen Applaus erhält er für ein Lob, das bei den Grünen früher unwahrscheinlich gewesen wäre.

Patient bewegt sich während OP - mit Löffel in der Stirnhöhle Im Klinikum Großhadern will sich der Mann Nasenpolypen entfernen lassen, eigentlich ein Routineeingriff. Doch dabei geht etwas schief, und für den Patienten beginnt ein langer Leidensweg (SZ Plus).

"Der große Chef macht jetzt nur noch Corona" In der bayerischen Staatsregierung war früh klar, dass die zweite Stammstrecke der Münchner S-Bahn Jahre später kommt, das verdeutlicht die Aussage eines Spitzenbeamten im U-Ausschuss. Doch in den Corona-Jahren hatte das Thema beim Ministerpräsidenten nicht oberste Priorität (SZ Plus).

A 96 bei München: E-Scooter auf Autobahn verursacht 200-Meter-Ölspur

Kino: Das sind die Gewinner des Dok-Fests

Polizei: Fußballfans verabreden sich an der Implerstraße zur Schlägerei

Öffentlicher Nahverkehr: Aus der Stadt zum Flughafen in nur 15 Minuten

