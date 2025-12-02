DER TAG IN MÜNCHEN

Die Hackerbrücke wird drei Jahre lang saniert Bis zu 50 Millionen Euro lässt sich die Stadt die Instandsetzung der Brücke kosten, die zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden ist. Viele genießen auf ihr Sonnenuntergänge – künftig womöglich sogar ohne Autolärm.

Ein Glitzerkleid, ein paar Kinderbücher und ganz viel Aufregung 2023 eskalierten Proteste vor einer Kinderbuchlesung der Dragqueen Vicky Voyage. Nun haben Gegner und Befürworter wieder mobilisiert. Über eine Demonstration, bei der es um vieles geht, nur nicht um die Lesung. (SZ Plus)

Luxusautos für Putins Freunde – geliefert aus München Staatsanwälte und Zollfahnder verfolgen immer mehr Geschäfte, mit denen die verhängten Sanktionen gegen Russland ausgehebelt werden sollen. Allein in München geht es um Millionensummen.

Ein Erinnerungsort und viele neue Wohnungen Wenn der Planungsausschuss an diesem Mittwoch grünes Licht gibt, könnte es bald losgehen mit dem Bau der „Orleanshöfe“. In einem ersten Schritt sollen Gewerbeflächen sowie etwa 250 Wohnungen entstehen. Für den Fall, dass für die 76 Sozialbauwohnungen die Fördermittel nicht ausreichen, ist die Stadt vorbereitet. (SZ Plus)

„Eine Gefahr für die Gesellschaft insgesamt“ Wirtschaftlicher Druck und veränderte Lesegewohnheiten: Der Verleger Martin Balle und SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach diskutieren im Salon Luitpold in München die Frage, ob die Pressefreiheit in Deutschland unter Druck gerät.

WEITERE NACHRICHTEN

Obersendling Münchner Polizei feuert Schuss ab – 24-Jähriger verletzt

Bogenhausen Autofahrerin bei Unfall mit Tram schwer verletzt

MVG-Umfrage Keine Angst in der U-Bahn

Am Hauptbahnhof 16-jähriger St.-Pauli-Fan nach Fußballspiel beraubt

Pilotprojekt In München fliegen nun selbständige Feuerwehr-Drohnen

Urteil zur Räum- und Streupflicht Wegen Glatteis: Lkw-Fahrer bricht sich das Handgelenk und klagt

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Gute Werke : Wenn die Angst vor der Wohnungslosigkeit lähmt Jakob und Sina, beide 28, finden einfach keine Wohnung in München. Im Sommer müssen die beiden mit ihren zwei Kindern in eine Notunterkunft der Stadt ziehen. Wie sie es dort wieder heraus geschafft haben – und was sie sich nun wünschen. Von Johanna Feckl ...

Deutscher Lesepreis : Eine Lehrerin weckt bei Kindern die Lust am Lesen Helen Herrmannsdörfer hat ein Konzept ausgearbeitet, das mit Spaß und Spiel den Ernst der Aufgabe vergessen lassen soll. Ihr Programm brachte der Pädagogin aus Greifenberg nun eine Nominierung für den Deutschen Lesepreis 2026 ein. Von Renate Greil ...

UNSER GASTROTIPP

Café Milla : Nichts Ausgefallenes, aber lecker Der Milla Club hat seit wenigen Wochen eine kleine Schwester: das Milla Café. Im Fat Cat bekommt man jetzt Espresso und Snacks für zwei Euro – und dazu bald auch Live-Musik. Von Christina Lopinski ...

