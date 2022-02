Die Grünwalder Brücke führt über die Isar ins Steuerparadies mit halb so hohen Gewerbesätzen wie in der Landeshauptstadt München.

Von Sebastian Krass

Wer wissen will, was eine deutsche Gewerbesteueroase ausmacht, muss nur ein bisschen durch die Straßen Grünwalds spazieren und dabei auf die Briefkästen schauen. Immer wieder kommt man an Häusern vorbei, die wirken, als würden zwei, drei kleinere Betriebe von der Kategorie Kanzlei oder Arztpraxis hineinpassen. Schaut man aber auf die Briefkästen, dann möchte man meinen, dass ein ganzes Gewerbegebiet drinnen Platz findet.

Der Grund in vielen dieser Fälle ist mutmaßlich, dass Firmen dort einen "virtuellen Firmensitz" betreiben, für den manche Bürovermieter in Grünwald ganz offen werben. Denn Grünwald hat einen im Bundesvergleich extrem niedrigen Satz für die Gewerbesteuer, etwa halb so hoch wie der im benachbarten München. So kommt es, dass in der 11 000-Einwohner-Gemeinde fast 8000 Firmen ansässig sind. Seit einigen Wochen beschäftigen wir uns immer wieder mit der Frage, ob das gerecht ist, ob es weiter politisch gewollt ist - und wo eigentlich die Grenze zur Steuerhinterziehung verläuft.

Diese Frage stellt sich nun auch bei Andrea Tandler, die mit einem Partner für die Vermittlung von Maskendeals in der Corona-Krise 48 Millionen Provision eingestrichen hat. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die beiden wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, wie mein Kollege Klaus Ott berichtet (SZ Plus). Er schreibt auch, dass die beiden den Vorwurf zurückweisen - und erklärt, was das mit der Gewerbesteueroase Grünwald zu tun hat.

Und wenn es Sie demnächst einmal nach Grünwald verschlägt und Sie sich lieber erholen als über Steuerflucht ärgern möchten, dann nehmen Sie doch die Wege entlang der Isar.

