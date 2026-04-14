DER TAG IN MÜNCHEN

„Pelicot ist kein Einzelfall“ In München wird ein Mann zu mehr als elf Jahren Gefängnis verurteilt, der eine Freundin mehrfach narkotisiert und vergewaltigt hat. Er ist Teil eines Netzwerks, das die Justiz in ganz Deutschland noch beschäftigen wird. (SZ Plus)

Dieter Reiter löst Versprechen ein und spendet 90 000 Euro Der noch amtierende Oberbürgermeister lässt zwei Münchner Vereinen seine Vergütung zukommen, die er einst beim FC Bayern erhalten hat. Und auch das Rätsel um seinen plötzlich wieder aktivierten Instagram-Auftritt ist gelöst.

Warum Elyas M'Barek zurück nach München zieht Es sei ein Lebenstraum gewesen, sagt der Schauspieler, in Amerika zu leben. Nun allerdings will er aus Brooklyn weg, nicht nur aus Kostengründen.

„Es kommt ja kaum mehr jemand vorbei“ Wenn wegen des Warnstreiks kaum Busse und Bahnen fahren, bleiben viele Menschen lieber zu Hause. Das ist auch bitter für Geschäftsleute, die von Laufkundschaft leben, oder Dienstleister, denen Kunden reihenweise die Termine absagen.

Israelfeindliche Gruppen rufen zu Gewalt auf – am jüdischen Gedenktag für die Opfer der Shoah Vor dem israelischen Generalkonsulat werden am Montag Intifada-Rufe skandiert. An der Fassade der LMU hängt eine Netanjahu-Puppe am Galgen. Die Polizei ermittelt – und hat erste Erkenntnisse zum Anschlag vom Freitag.

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Barrierefreiheit : Als blinder Mensch zum Arzt – ein Weg voller Hindernisse Barrierefrei heißt nicht bloß rollstuhlgerecht. Das müssen ältere, verletzte oder sehbehinderte Patienten im Alltag immer wieder erleben. Welche Lösungen sich VdK-Präsidentin Verena Bentele vorstellt. SZ Plus Von Nicole Graner ...

Frauen in der Gastronomie : Sich größer machen, um ernst genommen zu werden Schlecht sitzende Kleidung, zu hohe Tresen, zu schwere Mehlsäcke - Frauen in der Gastronomie haben Nachteile, die Männer nicht kennen. Und dann kommt noch ein ganz besonderes Problem dazu. Von Sarah Maderer ...

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Volksfeste im Münchner Umland : Feiern bis in den Sommer Mit dem Frühling beginnt die Zeit der Volksfeste in Oberbayern. Die SZ hat die wichtigsten Informationen zu den Veranstaltungen bis Anfang Juni rund um München zusammengetragen. Von Peter Bierl ...

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