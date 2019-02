10. Februar 2019, 18:09 Uhr München heute Unterwegs an der Landsberger Straße / Von 150 Euro leben

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Bernhard Hiergeist

Der Mensch hält sich nicht nur in seinem Wohnzimmer auf, auch das Unterwegs- und Draußen-Sein gehört zum Dasein. Musikerinnen und Musiker wissen sowas natürlich. Mit dem Ergebnis, dass sie über zahlreiche Straßen singen, auf denen sie schon unterwegs waren. Die Penny Lane zum Beispiel (Beatles) oder die Route 66 (Stones). Die Country Road, die Yellow Brick Road, die Long and Winding Road. Die Mercy Street, die Mean Street, die Love Street. Den Highway to Hell natürlich. Die Straße nach Norden. Die Straße nach Süden.

Müsste man ein spezifisches München-Gefühl einfangen, über welche Straße müsste man singen? Ein geeigneter Kandidat hat sich beim Lesen von Wolfgang Görls Text aufgetan: Der Kollege ist nämlich die Landsberger Straße entlang spaziert, mehr als sechs Kilometer, von Pasing bis in die Innenstadt. Dabei hat er viel erfahren über die Metamorphose, die die Straße seit Jahrzehnten durchläuft. Wo sich früher Gebrauchtwagenhändler an Gebrauchtwagenhändler reihte, stehen heute mitunter Gründerzentren und Showrooms. (Aber Outlet-Center gibt's natürlich auch noch.)

Es tut sich auf jeden Fall was auf der Landsberger. "Kein Boulevard der Träume", schreibt der Kollege. Aber immerhin auch kein Boulevard of Broken Dreams. (Wenn schon, dann Boulevard der Bauzäune.) Sie ist nicht schön und zieht sich wie ein schlechter Film, aber das tut das Leben auch, insofern ist die Landsberger Straße vor allem eines: sehr ehrlich. Das hätte an sich einen Song verdient.

Das Wetter: graue Wolken, Schnee und Regen. Temperaturen bis vier Grad. Passen Sie auf wegen Glätte und starker Böen

Das Wochenende in München

München will digitaler Vorreiter werden Die Stadt investiert bis zu 300 Millionen Euro in ein neues Computersystem. Das soll vor allem den Service besser machen. Zum Artikel

Wie ein Rentner in München von 150 Euro lebt Hermann Blum hat sein Leben lang gearbeitet. Nach Abzug aller Kosten bleibt ihm wenig. Für eine neue Hose muss er monatelang sparen. Zum Artikel

Flughafen sucht Tierpfleger Mitarbeiter betreuen vor allem Hunde und Katzen - aber auch Bären- und Löwenbabys mussten schon versorgt werden. Zum Artikel

Innsbrucker Ring: Männer mit Pistole bedroht und geschlagen Die beiden Männer waren auf dem Weg zur U-Bahn-Station, als sie in einem Grünstreifen von drei Unbekannten angegriffen wurden. Zum Artikel

München erlesen

München erleben

Währenddessen in...Erlangen: Die französischste Stadt Bayerns In Erlangen geht man in französische Kirchen, arbeitet in französischen Firmen und besucht das deutsch-französische Institut. Wundern muss das keinen: Ohne Franzosen gäbe es Erlangen in der heutigen Form gar nicht. Zur Glosse