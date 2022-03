In 115 Münchner Pfarreien wird am Sonntag ein neuer Pfarrgemeinderat gewählt.

Von Sophia Baumann

Ich erinnere mich noch genau an meine erste Wahl. Nein, es war nicht der Bundestag - und auch kein Landtag. Wer katholisch ist, dessen erste Wahl könnte, wie bei mir, die Pfarrgemeinderatswahl gewesen sein. Mit 14 Jahren darf man da nämlich schon Kreuzchen machen. Damals fand ich das ziemlich beeindruckend: Endlich war ich offenbar alt genug, um ganz offiziell mitzubestimmen. Inzwischen ist meine Begeisterung etwas zurückgegangen. Ob ich das letzte Mal mitgewählt habe? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Allenfalls wäre ich nicht allein: Bei gerade einmal 7,8 Prozent lag die Wahlbeteiligung in der Stadt München im Jahr 2018.

Es mangelt aber nicht nur an Wählerinnen und Wählern. Das noch größere Problem: Es gibt kaum mehr Ehrenamtliche, die für den Pfarrgemeinderat kandidieren wollen. Einerseits spiegelt das wider, was auch aus anderen Bereichen bekannt ist: Immer weniger Menschen finden zwischen Beruf und Familie noch Zeit und Muße, sich zu engagieren. Anderseits verlieren die Kirchen zunehmend an Popularität - und das betrifft nicht nur die katholische Kirche. Bei den Protestanten stieg die Zahl der Austritte im Jahr 2021 deutlich an.

Doch es gibt sie noch: Die Menschen, die für die Pfarrgemeinderäte kandidieren. Meine Kollegin Andrea Schlaier hat sie getroffen, mit ihnen über ihre Motivation und ihre Hoffnungen gesprochen. Es gibt die Älteren, die sich nochmal "erbarmen". Aber da sind auch junge Menschen, die auf Veränderung hoffen - und gerade jetzt ein Fenster für Neugestaltung sehen.

Mit Foto und Fingerabdruck Die Polizei unterscheidet bei der Registrierung von Kriegsflüchtlingen zwischen ukrainischen Staatsangehörigen und solchen aus Drittstaaten. Ist das diskriminierend?

1700 Geflüchtete kommen pro Tag in München an Die Stadt bemüht sich, die Menschen aus der Ukraine unterzubringen, stellt zusätzliches Geld bereit - und ist dennoch von der Situation überfordert.

Die Welle rauscht durch Die Corona-Lage in München verschärft sich. Die Inzidenz steigt erstmals seit vier Wochen wieder auf über 1700, die Krankenhäuser melden hohe Zahlen und infizierte Ankommende aus der Ukraine werden in Quarantäne-Hotels isoliert.

Koalition streitet über Gratis-MVV-Tickets Die Grünen wollen mit dem Vorstoß die Abhängigkeit von russischem Öl reduzieren. Die SPD spricht angesichts immenser Kosten von "billigem Populismus".

Derblecken am Nockherberg abgesagt Wegen des Kriegs in der Ukraine verzichtet die Paulaner-Brauerei auf das Spektakel mit Singspiel und Starkbierrede. Fastenprediger Maxi Schafroth hätte anders entschieden.

