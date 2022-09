Er sei froh, dass Deutschland endlich Verantwortung übernommen und auch Schuld eingestanden habe, sagte der bayerische Kultusminister Michael Piazolo bei dem Gedenkakt am Erinnerungsort im Münchner Olympiapark am Montag.

Von Bernd Kastner

Es ist wieder einer dieser sonnigen Tage, wie man sie kennt von den Bildern vor 50 Jahren. Viel Laub liegt an diesem Montag schon auf den Wiesen, einige abgestorbene Blätter hat der Wind hineingeweht in den Erinnerungsort. Dorthin, wo sich am Morgen Menschen aus Israel versammeln, um ihrer Männer und Väter und Brüder zu gedenken, die am 5. September 1972 ermordet wurden (SZ Plus).

Angehörige sind aus Israel angereist, zum 50. Jahrestag des Attentats auf die israelische Olympia-Mannschaft. Viele Gesichter wirken ernst, andere fast heiter. Es werden Fotos gemacht und kleine Filme gedreht. Im Hintergrund dürften dann oft die Gesichter der zwölf ermordeten Männer zu sehen sein, elf Sportler, ein Polizist, sie sind auf Tafeln und Monitoren zu sehen.

Amitzur Shapira, Kehat Shor, Mark Slavin, Moshe Weinberg, Eliezer Halfin, Yossef Gutfreund, Andrei Spitzer, David Mark Berger, Ze'ev Friedmann, Yossef Romano, Yakov Springer und Anton Fliegerbauer.

Am Erinnerungsort, erst 2017 geschaffen, also 45 Jahre danach, sagt Münchens Oberbürgermeister, er sei "beschämt" angesichts der Fehler während der Geiselnahme und der Versäumnisse all die Jahrzehnte später. Am Nachmittag in Fürstenfeldbruck ist es Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, der für all das, was nicht gemacht wurde, um Vergebung bittet. Vor 50 Jahre hat Deutschland die israelischen Sportler nicht geschützt, und in den 50 Jahren danach hat das Land sich davor gedrückt, Verantwortung zu übernehmen.

Bis vor wenigen Tagen sah es so aus, als würden die meisten Angehörigen dem Gedenken fernbleiben. Dann kam es doch noch zur Einigung über Entschädigung und historische Aufarbeitung, und so ist am Montag auch Ilana Romeo zum Erinnerungsort auf dem Olympiagelände gekommen. Ihr Mann, der Gewichtheber Yossef Romano, wurde in der Connollystraße 31 ermordet. Seine Frau meint den Kampf der Angehörigen gegen das Vergessen, wenn sie sagt: "Wir haben es geschafft, die Schreie der Ermordeten ins Bewusstsein der Welt zu tragen."

DER TAG IN MÜNCHEN

"Es gibt auf die Münchner Mieter Feuer von allen Seiten" Indexverträge, die an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten gekoppelt sind, waren lange ein Schutz vor starken Mieterhöhungen - das ändert sich nun dramatisch. Für alle anderen könnte nächstes Jahr der neue Münchner Mietspiegel zum Problem werden (SZ Plus).

Superbloom: Alles so schön bunt hier Das Festival mit 50 000 Besucherinnen und Besuchern nimmt Diversität ernst. Die Veranstalterin kündigt eine Neuauflage fürs kommende Jahr an und verspricht Abhilfe bei den Engstellen auf dem Gelände.

Vom Autohaus auf die Wiesn Erstmals ziehen die Wickenhäusers mit einem eigenen Zelt auf dem Oktoberfest (SZ Plus) ein - davon geträumt hat die Familie schon vor mehr als hundert Jahren. Den Gästen wird in den "Münchner Stubn" manches ziemlich vertraut erscheinen.

Hund klemmt Schwanz in Rolltreppe ein Die Besitzerin erleidet einen Schock, als das Tier an der S-Bahnstation plötzlich feststeckt. Die Feuerwehr muss es mit einem Brecheisen befreien.

Studentin täuscht eigene Entführung vor Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei stürmt ein Hotelzimmer im Bahnhofsviertel. Dabei stellt sich heraus: Die 22-Jährige und ihre Eltern in China waren von Unbekannten erpresst worden.

Grünwald trauert Freunde und Wegbegleiter erinnern sich schmerzlich an die bei einem Flugzeugabsturz in Namibia tödlich verunglückte Familie. Das Ehepaar und seine beiden Töchter waren in der Gemeinde sehr aktiv und engagiert.

Mit mehr Personal und rund um die Uhr im Einsatz Auf der Wiesn kommen in diesem Jahr mehr Sanitäter und neue Technologien zum Einsatz. Für die Helfer gilt ein strenges Hygienekonzept. Die Aicher Ambulanz Union sorgt für krankheitsbedingte Ausfälle vor.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg