Von Max Fluder

Münchner Immobilienpreise im Abwärtstrend Sinkende Preise, weniger Transaktionen: Die ersten Makler zeichnen nach Rekordjahren ein eingetrübtes Bild vom Immobilienmarkt. Warum das für potenzielle Käufer und Mieter nicht nur gute Nachrichten sind. (SZ Plus)

Gewerkschaften warnen: Hohe Mietpreise verstärken Fachkräftemangel in München

Radfahrerin wird von Lkw erfasst und stirbt Aufgrund ihrer schweren Verletzungen erleidet die 76-Jährige einen Herzstillstand.

Der Gasteig-Sanierung droht der Stillstand Es findet sich kein Investor, der das Vorhaben mit dem vom Stadtrat beschlossenen Kostendeckel von 450 Millionen Euro übernehmen will. Nun soll die Verwaltung alle Optionen nochmals prüfen - an eine erneute schnelle Ausschreibung ist nicht zu denken. (SZ Plus)

Kommentar: Stadt und Freistaat sollten den Gasteig gemeinsam bauen (SZ Plus)

Ehemaliger Kaut-Bullinger - Aus vier mach fünf Etagen René Benkos Immobilienfirma Signa will mehr Geschossfläche in dem Haus an der Rosenstraße schaffen - und erhält im zweiten Anlauf eine positive Bewertung der Stadtgestaltungskommission. Doch Unbehagen bleibt.

Erzbistum verzichtet in Missbrauchsfall auf Verjährung Tragen Kirchenverantwortliche Mitschuld? Das soll nun ein weltliches Gericht klären. Die Erzdiözese stellt sich jedenfalls der Klage eines Betroffenen vor dem Landgericht Traunstein - und spricht erstmals sogar von "Schmerzensgeld".

Mehr Freiraum zum Feiern für Jugendliche Eine überparteiliche Koalition im Rathaus will jungen Leuten, der Subkultur- und Techno-Szene mehr Gelegenheiten für Partys bieten. Losgehen soll es schon in diesem Jahr.

Von Tram erfasst - 74-Jähriger in Lebensgefahr Der Mann wollte die Dachauer Straße überqueren und übersah offenbar die Straßenbahn der Linie 20. Er wurde zwischen einem Waggon und einer Absperrung eingeklemmt.

