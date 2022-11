Von Sebastian Krass

Die Adolf-Kolping-Straße ist ein verstecktes Eck in der Münchner Innenstadt, hinter dem Mathäser-Kino und dem ehemaligen Kaufhof am Stachus. Früher gab es dort ein Parkhaus. Allzu viele andere Gründe, in die Straße zu kommen gibt es nicht, außer dem Kolping-Haus natürlich. In einigen Jahren soll in der Adolf-Kolping-Straße mehr los sein. Das österreichische Unternehmen Imfarr plant, die Parkplätze unter die Erde zu verlegen und oben drauf ein Geschäfts- und Bürohaus zu errichten.

Es ist nur eines von vielen großen Immobilien-Projekten, die Imfarr innerhalb von zwei Jahren in München angehäuft hat, dazu gehören auch die "Highlight Towers" in der Parkstadt Schwabing, das Bürogebäude "Elementum" im Bahnhofsviertel und der Plan, im Münchner Osten ein Technologiezentrum mit tausenden Arbeitsplätzen zu errichten. Auch am alten Kaufhof am Stachus ist Imfarr interessiert.

Was ist das für ein Unternehmen, das in kurzer Zeit (mit Partner-Investoren) mehr als eine Milliarde Euro in München ausgegeben hat und so zu einem der größten Akteure auf dem hiesigen Immobilienmarkt geworden ist? Welche Parallelen gibt es zu René Benkos Signa, der - so hat es manchmal den Anschein - bald die halbe Innenstadt gehört? Welche Rolle spielen die Kontakte von Österreichs Ex-Kanzler und Imfarr-Miteigentümer Werner Faymann zu OB Dieter Reiter? Diesen und weiteren Fragen bin ich in dieser Geschichte nachgegangen (SZ Plus).

Ich hoffe, damit Sie damit ein paar Einblicke in den Münchner Immobilienmarkt gewinnen und wünsche Ihnen einen schönes Wochenfinale.

DER TAG IN MÜNCHEN

Gaspreise verdoppeln sich - was Kunden jetzt tun können Die Stadtwerke erhöhen zum 1. Januar erneut die Energiepreise. Die meisten Kunden merken das derzeit an ihren Jahres-Endabrechnungen (SZ Plus). Auf den Durchschnittshaushalt kommt eine Steigerung um 93,1 Prozent zu.

Energiekosten: Wie Staat und Stadt helfen Wer mit hohen Gas- oder Strompreise finanziell nicht zurechtkommt, kann auf öffentliche Hilfe hoffen.

Warum der Hungerstreik des Klimaaktivisten falsch ist So ehrenwert die Absichten von Wolfgang M., des in Präventivhaft genommenen Klimaaktivisten, sein mögen: Die von ihm gewählte Form des Protests missachtet Grundprinzipien der Demokratie (SZ Plus).

Messerattacke auf Zehnjährigen - Angreifer muss in Psychiatrie Der 58-Jährige hatte den Buben in einem Kaufhaus in der Innenstadt attackiert und schwer verletzt. Offenbar litt er unter Wahnvorstellungen. Das Schwurgericht wertet die Tat als versuchten Mord.

Kompakt-Menü mit Stern und Wumms Das Team des Restaurants Mural hat sich ein Gegenkonzept zu permanent steigenden Preisen ausgedacht - und es in Anlehnung an eine Formulierung von Bundeskanzler Scholz benannt.

Keine heiße Spur im Fall der Vermissten aus Unterhaching Die 39-Jährige könnte einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein, glaubt die Polizei. Die Suche nach ihr blieb trotz mehrerer Zeugenhinweise ohne Erfolg.

Neues System für Mehrwegbecher: "Kooky" will in München durchstarten Das schweizer Start-up will mit seinen Mehrwegbechern und Rückgabe-Automaten in der Stadt Fuß fassen. Wie das System funktioniert - und warum andere Anbieter nicht mitmachen wollen.

MVG eröffnet Betriebshof in Moosach Platz für 500 Fahrer und 200 Busse: Die Münchner Verkehrsgesellschaft eröffnet den neuen Betriebshof - samt Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Werkstatthallen.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

