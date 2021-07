Von Elisa Britzelmeier

Ausgerechnet Münchner. Das dürfte sich mancher Gardaseefahrer gedacht haben, mir jedenfalls ging es so, als ich von dem Unfall in der Bucht von Salò erfahren habe. Schließlich führen die Deutschen seit Jahrzehnten eine Liebesbeziehung mit dem Gardasee, die der Münchnerinnen und Münchner ist besonders innig. So nah, und schon so ein Gefühl von Süden.

Nun aber ist ein italienisches Paar tot, überfahren auf dem See, von einem größeren Motorboot, so sieht das die Staatsanwaltschaft. Ein Luxusmotorboot. Und ausgerechnet zwei Münchner saßen darin, einer der beiden sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Wie verändert der Unfall das Verhältnis der Einheimischen und der Urlauber? Wächst am Gardasee der Groll?

Ich war also in Salò, in Portese und in Toscolano-Maderno, dort, wo die beiden Münchner unterwegs waren, dort, wo der Unfall passiert ist, und dort, wo die Opfer herkamen. Bei meiner Recherche habe ich gemerkt, wie sehr das Unglück die Menschen vor Ort auch drei Wochen danach noch aufwühlt (SZPlus). Aber auch: dass manche Beziehungen stark genug sind, um nicht so schnell zu zerbrechen.

Zwölf Jahre Haft für Vergewaltiger in Wolfsmaske Die Tat schockiert im Sommer 2019 München: Ein 45-Jähriger zerrt ein Mädchen in ein Gebüsch und vergewaltigt es. Nun muss er ins Gefängnis - mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Gerangel um ein Filetstück für 22 Millionen Euro Die Stadt könnte sich per Vorkaufsrecht ein Areal in Giesing sichern, auf dem 70 Wohnungen Platz fänden. Grün-Rot stimmt dagegen, auch aus Geldmangel. Die Opposition erhöht nun den Druck.

Diese Corona-Impfaktionen sind in München geplant Die Stadt hat sich einige Sonderaktionen einfallen lassen, um den Impffortschritt anzukurbeln - etwa für Familien, Schüler oder in den Stadtvierteln. Ein Überblick.

Mädchen aus Wasserwalze an der Isar befreit Eine Fünfjährige gerät an der Marienklause in die Walze. Drei Männer springen ins Wasser und können sie vor dem Ertrinken retten.

