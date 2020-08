An warmen Sommerabenden treffen sich viele vor allem junge Menschen am Gärtnerplatz, oft unter Missachtung der Hygieneregeln.

Von Max Fluder

Am Gärtnerplatz wird gerne mal ausgiebig gefeiert - seit Jahren schon. Man kennt das, vielleicht war man auch schon einmal selbst da oder hat Freunde, die dort wohnen, genug von der Party vor ihrer Haustür haben und sich über den Müll und die menschlichen Ausscheidungen am Morgen danach beschweren. Vielleicht auch beides.

Die Clubs, die Bars und viele andere Orte, an denen man nachts so rumhängt, sind coronabedingt immer noch zu - und deswegen zieht es viele einfach nur raus an die frische Luft. Wenn ein Kiosk in der Nähe ist, der bis spät in die Nacht verkauft, umso besser. Jetzt ist es allerdings am Gärtnerplatz so dermaßen voll, dass nicht nur - zum Leidwesen der Anwohner - mehr Müll zurückbleibt und öfter an Hauswände gepinkelt wird, sondern auch Corona-Infektionen nicht mehr ausgeschlossen werden können.

Wie politisch mit der Situation umzugehen ist - um das zu besprechen, wollen am Montag Vertreter der Stadtratsfraktionen, verschiedener Referate, des Bezirksausschusses, der Polizei und des kommunalen Außendienstes zu einem runden Tisch zusammenfinden. An diesem Mittwoch wurde im Feriensenat des Stadtrats bereits über das Thema diskutiert. Wie eine Warnung dürfte wirken, was Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte. Dass, wenn die Infektionszahlen steigen und die Feiernden Regeln brechen, noch viele Einschränkungen denkbar seien: von einem Verbot, Alkohol auszuschenken oder gar zu konsumieren, bis zu einer Sperrung des Platzes.

Doch wer das Feiern und Tanzen vermisst, der muss auch nicht unbedingt auf die überfüllten Plätze. München hat erstaunlich viele Alternativen zu bieten.

DER TAG IN MÜNCHEN

Polizeisprecher da Gloria Martins wechselt ins Gesundheitsministerium Er sei abgeordnet worden, um dort die "Corona-Kommunikation" zu unterstützen, sagte er der SZ. An der Pressearbeit des bayerischen Gesundheitsministeriums gibt es seit Beginn der Corona-Krise immer wieder Kritik.

Verteidiger im Angriffsmodus Ein Anwalt brüllt im Gerichtssaal, beleidigt die Richterin, hustet ohne Mundschutz und wird sogar in Handschellen gelegt - doch viel kann die Justiz nicht gegen ihn tun.

Vergewaltigung am Löschwassersee - Tatverdächtiger verhaftet Der Mann steht im Verdacht, eine 21-Jährige nach dem Baden überfallen, zu Boden gedrückt und vergewaltigt zu haben. Zwei Tage später soll es zu einem erneuten Vorfall gekommen sein.

Fünf Jahre Haft für Kopf der MVV-Ticketbetrüger Der Mann war Chef einer Bande, die über Jahre Busfahrer bestochen und Blanko-Fahrkartenrollen gestohlen hat. Den Münchner Verkehrsbetrieben könnte ein Schaden von bis zu 9,3 Millionen Euro entstanden sein.

