DER TAG IN MÜNCHEN
Die einen träumen vom Profifußball, die anderen von Freiheit Zwei Welten prallen aufeinander: In der JVA Stadelheim trifft die U19 von 1860 München auf junge Gefangene. Es geht um Ablenkung, Verständnis, Vorurteile – und am Ende sorgt ein Funkspruch für Ungläubigkeit auf dem Rasen. (SZ Plus)
„Die Tätigkeit mit den Händen beendet das Kopfkino“ Seit 40 Jahren lernen Arbeitslose bei Dynamo Fahrradservice Biss, Räder zu reparieren. Über einen Verein, der Selbstbewusstsein stiftet und immer wieder auch in eine neue Zukunft führt.
Unbekannte Täter schießen auf 33-Jährigen und verletzen ihn schwer Am Dienstagabend eskaliert ein Streit zwischen drei Männern. Ein Schuss trifft einen von ihnen in den Bauch. Die Polizei sucht die beiden Täter.
Die Reise von „Donna Maria“ durch Münchens Untergrund 178 Meter lang und 700 Tonnen schwer: Eine riesige Tunnelbohrmaschine startet von der Donnersbergerbrücke zum Marienhof. Das dauert ein Jahr – und vorher kann man sie noch bestaunen.
Radiohits und Selbstinszenierung: Singer-Songwriter Sombr in München Sombr wurde mit Hits wie „Back to friends“ bekannt und begeistert damit das Publikum des „Superbloom“-Festivals in München. Ansonsten bleibt der Konzertabend im Olympiapark erstaunlich unspektakulär. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
Prozess vor dem Landgericht: Unternehmer soll Bordell durch Subventionsbetrug saniert haben
Fußball-Regionalligist in der Finanzkrise: Kündigungswelle bei der SpVgg Unterhaching
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