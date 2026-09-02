Wie die U19 des TSV 1860 München Häftlinge vom drögen Gefängnisalltag in der JVA Stadelheim ablenkte, was der Verein Dynamo Fahrradservice Biss Arbeitslosen ermöglicht, wo die „Donna Maria“ durch Münchens Untergrund reist und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Die einen träumen vom Profifußball, die anderen von Freiheit Zwei Welten prallen aufeinander: In der JVA Stadelheim trifft die U19 von 1860 München auf junge Gefangene. Es geht um Ablenkung, Verständnis, Vorurteile – und am Ende sorgt ein Funkspruch für Ungläubigkeit auf dem Rasen. (SZ Plus)

„Die Tätigkeit mit den Händen beendet das Kopfkino“ Seit 40 Jahren lernen Arbeitslose bei Dynamo Fahrradservice Biss, Räder zu reparieren. Über einen Verein, der Selbstbewusstsein stiftet und immer wieder auch in eine neue Zukunft führt.

Unbekannte Täter schießen auf 33-Jährigen und verletzen ihn schwer Am Dienstagabend eskaliert ein Streit zwischen drei Männern. Ein Schuss trifft einen von ihnen in den Bauch. Die Polizei sucht die beiden Täter.

Die Reise von „Donna Maria“ durch Münchens Untergrund 178 Meter lang und 700 Tonnen schwer: Eine riesige Tunnelbohrmaschine startet von der Donnersbergerbrücke zum Marienhof. Das dauert ein Jahr – und vorher kann man sie noch bestaunen.

Radiohits und Selbstinszenierung: Singer-Songwriter Sombr in München Sombr wurde mit Hits wie „Back to friends“ bekannt und begeistert damit das Publikum des „Superbloom“-Festivals in München. Ansonsten bleibt der Konzertabend im Olympiapark erstaunlich unspektakulär. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Ein Urlaubstag in Berg am Laim : Ein Viertel, das älter ist als München selbst Andere Stadtteile mögen cooler sein als Berg am Laim. Doch hier wandelt sich etwas: Geschichte trifft auf Moderne, kulturelle Vielfalt entsteht. Das zeigt sich an Orten, die es in anderen Vierteln so nicht gibt. SZ Plus Von Martin Mühlfenzl, Robert Haas und Stephan Rumpf (beide Fotos) ...

Bravo-„Dr.-Sommer“-Team : „Da gehörte schon viel Mut dazu, bei uns anzurufen“ Sind die Vulvalippen schön genug? Ist der Penis zu klein? Warum schreibt der Schwarm nicht mehr zurück? Als langjähriges Mitglied bei „Dr. Sommer“ in der „Bravo“ kennt Jutta Stiehler die Sorgen von Jugendlichen. Wie sie damit umging, wenn am Telefon nur ein Schluchzen zu hören war und was sie Eltern rät. SZ Plus Interview von Philipp Crone ...

UNSER GASTROTIPP

Gastro-Tipps : Fein zusammengewürfelte Angebote weit über das Frühstück hinaus Ob nahöstlich angehauchter Brunch, raffinierte Snacks oder Espresso am Tresen für einen Euro: Drei besondere Cafés und Tagesbars in der Münchner Maxvorstadt. Von SZ-Autorinnen und -autoren ...

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