DER TAG IN MÜNCHEN
Wie ein defekter Keilriemen den Münchner Airport lahmlegte 40 umgeleitete Maschinen, 16 annullierte Flüge: Eine Panne im Tower hat am Sonntagabend den Flugbetrieb im Erdinger Moos für zwei Stunden unterbrochen. Über ein Lehrstück in Sachen Notfallroutine. (SZ Plus)
Elf Orte, an denen Fußballfans WM-Spiele in München verfolgen können Die Zeitverschiebung macht es nicht einfach, doch Lokale und Biergärten in München locken die Fans mit besonderen Angeboten zum Public Viewing. Und an einem Ort werden sogar alle Partien der Weltmeisterschaft gezeigt. Eine Auswahl.
Wie eine App Risiken im Radverkehr reduzieren soll Die Neuentwicklung „Go-Bike“ dokumentiert im täglichen Verkehr Beinahe-Unfälle und gefährliche Situationen. Mit den Daten soll das Radeln sicherer gemacht werden. Wer dabei mitmachen kann. (SZ Plus)
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