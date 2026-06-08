Wie ein defekter Keilriemen den Münchner Flughafen lahmlegte, wo Fußballfans WM-Spiele in München schauen können, warum Frauen stärker unter Hitze leiden als Männer und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie ein defekter Keilriemen den Münchner Airport lahmlegte 40 umgeleitete Maschinen, 16 annullierte Flüge: Eine Panne im Tower hat am Sonntagabend den Flugbetrieb im Erdinger Moos für zwei Stunden unterbrochen. Über ein Lehrstück in Sachen Notfallroutine. (SZ Plus)

Elf Orte, an denen Fußballfans WM-Spiele in München verfolgen können Die Zeitverschiebung macht es nicht einfach, doch Lokale und Biergärten in München locken die Fans mit besonderen Angeboten zum Public Viewing. Und an einem Ort werden sogar alle Partien der Weltmeisterschaft gezeigt. Eine Auswahl.

Wie eine App Risiken im Radverkehr reduzieren soll Die Neuentwicklung „Go-Bike“ dokumentiert im täglichen Verkehr Beinahe-Unfälle und gefährliche Situationen. Mit den Daten soll das Radeln sicherer gemacht werden. Wer dabei mitmachen kann. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

München: 19-Jährige liefern sich illegales Autorennen auf der Ludwigstraße

Kriminalität in München: Schockanrufer erbeuten mehr als 100 000 Euro von Seniorin

MÜNCHEN ERLESEN

Gesundheitsschutz : Warum Frauen stärker unter Hitze leiden als Männer Die Ebersberger Gynäkologin Yukiko Nave erklärt, wie sich das Temperaturempfinden im Laufe des Lebens verändert. Und warum Frauen sich oft schwer vor Hitze schützen können. SZ Plus Interview von Barbara Mooser ...

München : Bierbänke mit Lehnen – bröckelt da eine Biergarten-Tradition? Der Brauch will es, dass man auf harten Bänken hockt und an schmucklosen Tischen speist? Doch nun haben einige Münchner Biergärten Bänke mit Rückenlehnen. Untersuchung eines Trends, der zu Throne trägt. Von Philipp Crone ...

UNSER GASTROTIPP

Otto 25 im Werksviertel : Sundowner über den Dächern der Stadt Die Bar Otto 25 ist nach eigenen Angaben die höchste Bar Münchens und so viel ist sicher: Die Aussicht ist spektakulär. Neben einer großen Auswahl an Cocktails wird ein Bier serviert, das im Werksviertel gebraut wird. Von Sarah Maderer ...

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