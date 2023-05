Was das Rathaus vom Bund-Länder-Flüchtlingsgipfel fordert, der Prozess um den Todespfleger vom Rechts der Isar und mehr.

Von Pauline Graf

Warum es Geflüchtete in der Großstadt schwerer haben Vor den anstehenden Bund-Länder-Gesprächen zur Flüchtlingspolitik fordern Münchens Rathauspolitiker mehr Unterstützung bei der Grundstückssuche und endlich eine klare Linie.

In den Stadtvierteln wächst der Protest gegen neue Flüchtlingsunterkünfte Das Rathaus plant sieben Container-Standorte für 1900 Menschen (SZ Plus). In den Bezirksausschüssen kommt es zu tumultartigen Szenen.

Staatsanwaltschaft fordert Höchststrafe für den Todespfleger Der 27-Jährige spritzte mehreren Patienten im Klinikum rechts der Isar Medikamente, um seine Ruhe zu haben. Zwei Menschen starben. Das Urteil soll nächste Woche gefällt werden (SZ Plus).

Wo in München neue Radwege entstehen Der Altstadt-Radlring soll einmal zehn Kilometer lang werden, gebaut ist erst einer. Mit anderen Radwegen ist man noch gar nicht angefangen. Und dann ist da noch die klagefreudige Autolobby. Warum dauert es so lange, die Stadt fahrradfreundlich zu machen? (SZ Plus)

Mutmaßlicher Putschist im Hungerstreik Maximilian E. soll dem bewaffneten Arm der "Reichsbürger"-Gruppierung angehört haben, die mit Gewalt den Bundestag stürmen wollte. Sein Anwalt sagt: "Er leidet massiv unter der Haft."

Volksfeste: Das Wetter muss mitspielen

Schwanthalerhöhe: Fünf Verletzte bei Zimmerbrand

Trotz Abschiebung wieder eingereist: Festnahme 19 Jahre nach der Tat

Prozess vor dem Landgericht: Vater soll Tochter mehr als 100 Mal vergewaltigt haben

Amtsgericht Freising: Verwarnung für IAA-Klimaaktivisten

