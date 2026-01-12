DER TAG IN MÜNCHEN

Warum manche Fernbeziehungen scheitern – und andere nicht Was passiert mit der Liebe, wenn Pärchen 1000 Kilometer voneinander entfernt leben? Drei junge Frauen aus München erzählen. (SZ Plus)

„Wenn wir diese Schule verlieren, verlieren wir einen ganzen Haufen Kinder“ Fast zwanzig Jahre lang wurden in der Schule im Münchner Waisenhaus Kinder, die als unbeschulbar galten, wieder integriert. Nun soll sie geschlossen werden. Im Haus warnt man vor den Folgen. (SZ Plus)

Spektakuläre Architektur für einen Unort Münchens Das Erscheinungsbild des Candidplatzes soll sich durch zwei große Bauprojekte grundlegend ändern. Ein privater Investor plant Ungewöhnliches. (SZ Plus)

Hohe Hürden für kleine Parteien Etwa 1000 Unterschriften brauchen Bewerber, um im März auf die Stimmzettel für den Stadtrat zu kommen. Vor allem eine Regelung macht ihnen zu schaffen.

Erhebliche Einschränkungen auf der Stammstrecke Wegen Bauarbeiten an der zweiten Stammstrecke müssen sich S-Bahn-Fahrgäste vom 13. Januar an nachts und an Wochenenden auf Unterbrechungen und verkürzte Linien einstellen. Welche Streckenabschnitte wann betroffen sind.

Landshuter Allee: Tempo-30-Schilder am Mittleren Ring werden abgebaut

Skurriler Prozess am Amtsgericht: Fuhr sie ihre Kollegin mit dem Putzwagen um?

Angeblich 600 Euro Schulden: Vermieter soll Mieter mit Pistole bedroht haben

Allach: 18-Jähriger fällt aus Räumfahrzeug

Star-Violinistin Patricia Kopatchinskaja : Auch ein Presslufthammer macht Musik Die Star-Geigerin Patricia Kopatchinskaja polarisiert, wenn sie ihrem Instrument mal wieder irrsinnige Töne entlockt. Jetzt schreibt sie auch noch an einer Oper mit dem Titel „Bad News!“. Aber Hoffnung hat die Moldawierin, die nun in München auftritt, auch jede Menge. Interview von Paul Schäufele ...

Selbstoptimierungs-Tool „Gamifikator“ : Endlich den inneren Schweinehund überwinden – und das ganz spielend Träge, lustlos, unmotiviert? Der „Gamifikator“ soll helfen, Ziele im Alltag langfristig und ohne Druck zu erreichen. Wie das Tool funktioniert. Von Thomas Becker ...

Top Hip-Hop-Konzerte in München : Bushido geht, Dave kommt Party, Prügel, Pychodrama: Bushido verabschiedet sich in der Olympiahalle, der Londoner Rap-Superstar Dave läutet die Zukunft ein. Dazu gibt es Rap-Sausen mit Das Bo, „TBS“ und Pöbel MC. Von Michael Zirnstein ...

