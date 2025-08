Ferienbeginn im Regen, Mann stirbt nach Sturz ins U-Bahngleis und mehr.

Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

Die einen jammern über den Regen – die anderen gehen baden Die Sommerferien beginnen und das Wetter könnte lausiger nicht sein. Einheimische und Touristen geben sich am Wochenende trotzdem alle Mühe, in München Spaß zu haben. Zum Beispiel im Wasser.

Mann stirbt nach Sturz ins U-Bahngleis Am Wochenende ist ein Mann offenbar gestolpert und dann von einem einfahrenden Zug tödlich verletzt worden. Ein Pilotprojekt für mehr Sicherheit genau an diesem Bahnhof war vor wenigen Jahren aus Kostengründen auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Prominenter SPD-Politiker klagt gegen neuen Münchner Großmarkt Die Stadt will, dass ein privater Investor die neue Halle in Sendling baut und betreibt. Doch trotz mehrerer Fristen gibt es noch immer kein konkretes Angebot – und nun könnte ein drohender Prozess den Zeitplan zusätzlich gefährden. (SZ Plus)

Andreas Gabalier wird in München emotional Andreas Gabalier feiert mit seinen Fans auf dem Königsplatz zwei Stunden lang Party. Am Ende wird es mit einem Lied auf seinen verstorbenen Vater aber so rührend, dass nicht nur der Himmel weint. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Investitions-Booster der Bundesregierung Geht München beim 100-Milliarden-Programm leer aus?

Rheuma-Behandlung in Bogenhausen Viel Expertise, keine Betten mehr

Zivilgericht Reiseveranstalter muss nach Diebstahl zahlen

MÜNCHEN ERLESEN

Mediziner über Sucht, Abstinenz und Rückfälle : „Einer von hundert konsumiert eine illegale Droge“ Was macht Abhängigkeit mit den Menschen? Und lässt sie sich wirklich überwinden? Suchtmediziner Oliver Pogarell über Kontrollverlust und warum absolute Abstinenz manchmal nicht der richtige Weg für die Betroffenen ist. Von Ekaterina Kel ...

Porträt der Schauspielerin Inge Rassaerts : Die Theatermissionarin Einst zog die Max-Reinhardt-Seminaristin von Wien aus, um auf ihren Welttourneen die Menschen für Theater zu begeistern. Auch heute, im Alter von 91 Jahren, überzeugt Inge Rassaerts ihr Publikum mit spannenden Lesungen und Auftritten. SZ Plus Von Barbara Hordych ...

UNSER KULTURTIPP

Münchner Musik-Festival „Phre“ : Experimenteller Pop aus aller Welt Beim „Phre-Festival“ im Import Export in München sollen die Besucher der Musik anderer Kulturen mit Respekt und Begeisterung begegnen. Welche Entdeckungen hier möglich sind. Von Dirk Wagner ...

