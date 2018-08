21. August 2018, 19:14 Uhr München heute Fotoserie zu Fahrschulen / Parteienverbot im Rathaus / Pariser Platz

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Bernhard Hiergeist

Baustellen, Zuzug, Gentrifizierung, das sind nur drei Worte von vielen, die große Veränderungen in Städten beschreiben. Und München hat ganz viel von all dem, darum hat es auch ganz viel Veränderung. Es tut sich sogar derart viel in dieser Stadt, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, welchen griechischen Philosophen man noch zum Thema Veränderung zitieren soll, ohne sich zu wiederholen.

Wie schön kann es also sein, wenn man Dinge entdeckt, die sich offenbar nie ändern? Zum Beispiel die Schaufenster von Fahrschulen. Die sind meinem Kollegen Stefan Rumpf im Stadtbild über die Jahre aufgefallen: immer die gleichen Modellautos, der ewige Lamellenvorhang. Darum hat er das über die Jahre festgehalten. Die Collage oben zum Beispiel zeigt eine Fahrschule im Westend, links im Jahr 2003, rechts 2018.

Der Kollege Gerhard Matzig schreibt dazu: Die vollkommene Statik, das Unbewegte sei gegen die Natur. Denn alles Leben auf der Erde unterliege Evolution, Veränderung, Anpassung. "Nichts ist statisch, nichts ist gewiss. Das Universum expandiert seit Anbeginn der Zeiten", ergänzt er. Schauen wir also einmal, wie lange die Münchner Fahrschulen dem Universum noch trotzen können.

Das Wetter: Sonne. Später Wolken und leicht erhöhtes Gewitterrisiko. Höchstwerte um 31 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

München sperrt Parteien aus dem Rathaus Damit die AfD die Räume nicht für Veranstaltungen mieten kann, sollen auch alle anderen draußen bleiben. Doch es gibt Ausnahmen. Zum Artikel

Am Pariser Platz gibt es nun ein bisschen Dschungel Das Beispiel in Haidhausen zeigt, wie einfach öffentlicher Raum aufzuwerten ist. Weitere Projekte sollen folgen. Zum Artikel

Anruf überführt Handydieb Der Eigentümer des Telefons wählte seine eigene Nummer genau im richtigen Moment. Zum Artikel

Wenn eine Seitenstraße wegen Navis verstopft Navis zeigen einen kaum bekannten Zubringer zum Mittleren Ring als Standardroute an. Nun rauschen zum Entsetzen von Anwohnern in Schwabing täglich Hunderte Autos durch die enge Straße. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN...

Nürnberg: Sympathiegefälle im Rathaus Der Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly ist einer Umfrage zufolge der beliebteste Rathauschef aller großen deutschen Städte. Der Zweite Bürgermeister Christian Vogel dagegen befindet sich zurzeit gefühlt am anderen Ende dieser Skala. Vogel ist zuständig für alles, was mit Tieren zu tun hat, also auch für die Gänse von der Norikusbucht. Nun kämpft Letztere aber mit einer Gänseplage. Und Vogel veranlasste, dass Jäger einen Teil der Gänse schießen können. Ein Sturm der Entrüstung brach los - dabei gab es gute Gründe für die Entscheidung. Zum Artikel

