Von Martin Bernstein

Verschwörungsideologien haben seit Beginn der Corona-Pandemie Hochkonjunktur. Häufig gehen sie einher mit antisemitischen Klischees und demokratiefeindlichen Beschimpfungen. Ein kurzer Blick in einschlägige Internetforen genügt. Dort werden ungeniert Verfassungsrichter mit NS-Mördern, Corona-Schutzmaßnahmen mit Auschwitz und Ungeimpfte mit den in der Shoah ermordeten Juden verglichen. Der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) Bayern sind bislang schon 23 Vorfälle bekannt geworden, bei denen Davidsterne genutzt wurden, um die Coronapolitik mit der Vernichtung der europäischen Juden gleichzusetzen. Mit Fortschreiten der Pandemie verzeichnet die in München angesiedelte Beobachtungsstelle auch eine Radikalisierung des Pandemieleugnermilieus.

Einmal im Jahr führen Staatsanwaltschaften und Polizei einen bundesweiten Aktionstag gegen solche und ähnliche Hasspostings im Internet durch. Wer in Foren öffentlich hetzt oder sich durch Beleidigungen oder Drohungen strafbar macht, kann dann Besuch von der Polizei bekommen und danach erst einmal ohne Computer, Laptop oder Handy dastehen. Dafür mit einem Ermittlungs- und später einem Gerichtsverfahren. Jüngste höchstrichterliche Urteile erleichtern den Strafverfolgern inzwischen die Ahndung derartiger menschenfeindlicher Attacken.

Solche Ermittlungen gibt es natürlich das ganze Jahr über. Der Aktionstag am Mittwoch sollte aber ein sichtbares Signal an Täter wie an Opfer sein, dass die Justiz ernst macht. In München wurden drei Wohnungen durchsucht. Wir haben den Aktionstag begleitet (SZ Plus). In allen drei Fällen ging es um staatsschutzrelevante Verbalattacken auf politisch aktive Menschen. Kassel, Halle und Idar-Oberstein, aber auch der rassistische Anschlag am Münchner OEZ vor fünf Jahren haben gezeigt, welche mörderischen Folgen der Hass im Internet zeitigen kann. Ob er sich gezielt gegen Politiker oder gegen vermeintliche Minderheiten richtet - Ziel dieser Attacken ist immer auch die freiheitliche Gesellschaft.

