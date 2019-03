25. März 2019, 18:24 Uhr München heute Schwache Erhaltungssatzung / Autofreier Sommer / Kellner geht heim

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Bernhard Hiergeist

Wussten Sie, dass in München zwei Männer mit dem Namen Reinhard Marx wohnen? Der eine ist katholischer Bischof, der andere evangelisch getauft und später ausgetreten. Es kam schon vor, dass Menschen bei Letzterem geklingelt haben und gefragt haben, ob denn der Bischof da sei. Dass Herr Marx Frau und Kinder hat, verwunderte die Besucher nicht.

Die Welt ist komplex und voller Widersprüche, man hält ja nichts mehr für unmöglich. Einen Bischof mit Familie. Einen Ministerpräsidenten, der zum Mond fliegt. Oder eine Erhaltungssatzung, die nach Ansicht mancher Mieter viel tut, aber sie leider nicht davor schützt, aus ihren Wohnungen verdrängt zu werden. So ist das in dem Fall, über den meine Kollegin Anna Hoben berichtet.

Ein Haus in Giesing liegt in einem Schutzgebiet, die Bewohner vertrauten darum auf die Satzung. Nach dem Verkauf des Hauses folgten trotzdem Kündigungen und Mieterhöhungen. Der Fall zeigt, wie wenig die Satzung oft ausrichten kann. Der Eigentümer sagt übrigens, er sei "nicht schuld an der Wohnungsnot", und verweist auf die Politik. Man kann von seinem Vorgehen in Giesing halten, was man will. Aber ganz unrecht hat er damit nicht.

Das Wetter: dichte Wolken, aber nur vereinzelt Regen oder Schnee. Temperaturen um sieben Grad.

Die Idee vom "autofreien Altstadtsommer" Die Grünen haben ein Maßnahmenpaket geschnürt, um Privatautos aus der Innenstadt zu verbannen. Losgehen könnte es schon mit einem autofreien August. Zum Artikel

Wenn ein Kellner im laufenden Betrieb einfach geht So ist das am Wochende in der Gamsbar in der Altstadt passiert. Der Chef Peter Eduard Meier erklärt den Fall. Zum Artikel

Frau meldet Fünfjährige als vermisst - die schläft nebenan Die 30-Jährige hatte gegen Mitternacht einen Bekannten besucht, als sie zurückkam, glaubte sie ihre Tochter verschwunden. Es folgt ein Großeinsatz. Zum Artikel

Bayern: Schlösser bringen wenig Geld ein Mehr als fünf Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr die Sehenswürdigkeiten der Schlösserverwaltung besucht. (Viele Schlösser, aber nicht nur.) Trotzdem bleiben Bayerns Prachtbauten ein Zuschussbetrieb. Dieses Jahr wird der Freistaat 72 Millionen Euro dazugeben. Ein Großteil des Geldes geht für Bauprojekte drauf, denn ist eine Sanierung abgeschlossen, wartet schon die nächste. Zum Artikel

