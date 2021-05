Von Julian Hans

Vielleicht haben Sie ja schon ihr Feierabendbier geöffnet, wenn Sie diesen Newsletter lesen. Alkohol ist Teil unserer Kultur, und als der Oberbürgermeister Dieter Reiter im vergangenen Jahr den Versuch unternahm, die Ausbreitung des Corona-Virus durch ein allgemeines Alkoholverbot im Stadtgebiet einzudämmen, hat ein Gericht seine Anordnung gleich wieder kassiert.

Nun wünscht sich die Polizei ein Alkoholverbot für den Englischen Garten, die Gastronomie ausgenommen. Die Einsatzkräfte haben zunehmend Schwierigkeiten, streitlustige Jugendliche auseinanderzuhalten, die sich nach Sonnenuntergang auf der Großen Karl-Theodor-Wiese die Kante geben. Als Einsatzkräfte vor einer Woche versuchten, eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen zu befrieden, hagelte es plötzlich Glasflaschen. 19 Beamte wurden verletzt.

Im Rathaus stößt die Idee quer durch die Fraktionen auf Ablehnung. CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl fürchtet gar eine "Katastrophe für das Münchner Lebensgefühl". Tatsächlich ist der Genuss alkoholischer Getränke im südlichen Teil des Englischen Gartens bereits jetzt verboten, "soweit andere dadurch mehr als unvermeidbar belästigt werden". So steht es in der "Verordnung der staatlichen Parkanlagen". In der Praxis beginnt die Belästigung allerdings oft erst, wenn die Wodkaflasche schon leer ist. Darüber, wie man die Regelung so anpassen kann, dass die Polizei eine bessere Handhabe hat, um Konflikte schon im Vorfeld zu entschärfen, verhandeln derzeit Polizeipräsidium und die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie steht es um die Windkraft? Wo sie entstehen, gibt es Protest, mitunter Morddrohungen: Im Ebersberger Forst sollen fünf Windräder gebaut werden. Es sind nicht die ersten im Großraum München und dürften nicht die letzten sein. (SZ-Plus)

Gefährlich undurchsichtiger Immobiliendeal Entlang der Candidstraße könnte die Stadt über ihr Vorkaufsrecht auf einen Schlag mehrere Hundert Wohnungen erwerben - das Kommunalreferat aber rät eindringlich davon ab.

Der Bergbus kommt mit Verspätung Überfüllte Parkplätze, endlose Staus: Wanderausflügler aus München sorgen regelmäßig für Verkehrsprobleme. Der Alpenverein will daher einen Bergbus aus der Stadt ins Umland einrichten. Doch der kommt nun nicht so schnell wie geplant.

Unbeachtete Trixi-Spiegel Nicht einmal jeder zehnte Lkw-Fahrer nutzt die Vorrichtung vor dem Rechtsabbiegen. Die Stadt will trotzdem weiter auf sie setzen, um München sicherer für Radfahrer zu machen.

MÜNCHEN ERLESEN

MÜNCHEN ERLEBEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg