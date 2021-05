Von Catherine Hoffmann

Microsoft und Amazon haben ihre Deutschlandzentrale in München. Die kalifornischen Tech-Konzerne Google und Apple investieren in der Stadt hunderte Millionen Euro, um künstliche Intelligenz und neueste Chips zu entwickeln. IBM kam mit seinem Supercomputer Watson nach München. Die Präsenz der fünf größten Tech-Konzerne der Welt zeigt, wie attraktiv die bayerische Hauptstadt für die Digitalbranche ist. Aber warum zieht ausgerechnet München so viele Technologieunternehmen an? Das gängige Klischee, dass Entwickler und Ingenieure an die Isar kommen, weil es unter dem weißblauen Himmel so schön ist, mag dabei seinen Anteil haben, doch es greift zu kurz.

"Wir finden hier Talente, die wir anderswo nicht finden würden", sagte Apple-Chef Tim Cook einmal über München. Die Unternehmen zieht es dorthin, wo die IT-Talente sind, und die IT-Spezialisten zieht es dorthin, wo die Firmen sind. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Universitäten und Forschungseinrichtungen. Dieses digitale Ökosystem ist in München mittlerweile so groß und stark, dass es aus sich heraus wächst und immer mehr Menschen, Unternehmen und Kapital anzieht (SZ-Plus). Und am Ende hilft auch die weltweite Bekanntheit Münchens - und sei es nur durch das Oktoberfest.

Es sind aber nicht nur die Talente, die US-Technologiekonzerne ins Isar Valley locken und die Start-ups hier gedeihen lassen. Es sind die guten alten deutschen Industrien, die in München so vielfältig vertreten sind. Sie stecken mitten in einem Strukturwandel und müssen lernen, die Technologien von morgen zu beherrschen. "Was München fast einzigartig macht, dass hier das Alte und das Neue aufeinanderprallen und aus diesem Kulturkampf etwas vollkommen Neues entstehen kann", sagt Harald Rueß, Geschäftsführer des Forschungsinstituts Fortiss. "Es gibt vielleicht drei oder vier Orte auf der Welt, wo etwa das Auto oder das Flugzeug neu erfunden werden können, München ist einer davon."

