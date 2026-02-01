DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Eisbaden in der Isar – Euphorie bei vier Grad plus Gruppen-Begeisterung in eiskaltem Wasser? Wenn man sich auf das Experiment einlässt, explodieren die Glückshormone. Wie man den Winter zum Sommer macht – ein Selbstversuch.

Münchner Polizei zerschlägt rechtes Vernetzungstreffen Unter dem Namen „Patriotische Bewegung“ formieren sich rechte Akteure, um Propaganda für die AfD zu machen. Am Samstagabend marschierten sie durch München. Der Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung. (SZ Plus)

München ist die unattraktivste Metropolregion Deutschlands – wie bitte? Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie, die untersucht hat, wie es sich in und um Metropolen lebt. Welche Faktoren dafür wichtig sind und wer überraschend auf Platz eins liegt, erklärt Johannes Ewald vom Institut der Deutschen Wirtschaft. (SZ Plus)

Bus prallt gegen Gebäude: 13-Jährige tot, sechs Verletzte Großeinsatz der Feuerwehr in Trudering: Ein Bus prallt auf ein Gebäude, ein Mädchen wird eingeklemmt und stirbt. OB Reiter nennt als Unfallursache einen „medizinischen Notfall“ des Busfahrers, die Polizei ermittelt noch.

Braucht diese Schule einen Zaun? Über kaum einen Münchner Schulbau wurde mehr diskutiert als über das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Bogenhausen. Der Kompromiss: Die Schule sollte sich in den Park einfügen, Offenheit ausstrahlen. Doch genau das stellen manche nun in Frage. Auch, weil ein Kind von einem Hund gebissen wurde. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Kommunalwahlen „Am 8. März Frauen wählen“

Amtsgericht 25-Jähriger zahlt mit Filmgeld – Haftstrafe auf Bewährung

Hauptbahnhof München Bundespolizei nimmt Huhn Henrietta in Obhut

MÜNCHEN ERLESEN

Wirt der Schwabinger 7 : "Die frisierten Gockel gingen woanders hin" Gerd Waldhauser führte mehr als ein halbes Jahrhundert lang die Schwabinger 7, wo es wild zuging wie nirgendwo in München. Nun hat der 83-Jährige das Kellerlokal abgegeben. Ein Gespräch über Exzess, das München von früher und die Jugend von heute. SZ Plus Interview von Mirjam Hauck und Lisa Sonnabend ...

Gewürze : „Eine einfache Pasta bekommt damit eine völlige Wendung“ 2000 verschiedene Aromen hat Christoph Wein in seinem Laden. Über aktuelle Trends, seinen Chili-Tipp und die beliebtesten Allrounder. SZ Plus Interview von Anna-Maria Salmen ...

UNSER GASTROTIPP

Kultkneipe : Der neue alte Jennerwein Die Kneipe in der Belgradstraße blickt auf eine jahrzehntelange Geschichte zurück. Nun haben zwei Griechinnen die Schwabinger Institution übernommen. Was machen sie anders? Von Pauline Graf ...

