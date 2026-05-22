DER TAG IN MÜNCHEN
Wo schmeckt das Eis am besten? Der Sommer ist da – an welcher Eisdiele der Stadt lohnt es, sich in die Schlange zu stellen? Zwei Dessert-Experten verkosten für die Süddeutsche Zeitung Kugeln aus 16 Eissalons. So manches Ergebnis überrascht (SZ Plus).
Mal Freund, mal Feind – die Münchner und ihre Bäume Bäume bewegen Menschen – deswegen sind sie immer wieder Streitthema. Woran entzünden sich Konflikte? Und warum verschwinden immer mehr, obwohl fleißig gepflanzt wird?
MVG will beim Ersatzverkehr auf den Linien U3 und U6 nachbessern Seit knapp einer Woche müssen U-Bahn-Pendler an Goetheplatz und Poccistraße auf Busse ausweichen. Das klappt nicht reibungslos. Nun reagiert die Verkehrsgesellschaft mit umfassenden Maßnahmen auf die Beschwerden.
AfD-Politiker will Beauftragter gegen Rechtsextremismus werden – und erhält Stimmen von CSU und FDP Im Bezirksausschuss Schwabing-West löst die Zustimmung Fassungslosigkeit aus, die SPD spricht von einem Skandal. Wie die kritisierten Stadtteilvertreter sich verteidigen.
Drohbrief mit Patrone gegen jüdische Gemeinde: Mutmaßlicher Täter ermittelt Im Februar soll der 67-Jährige aus Niedersachsen den Brief mit Todesdrohungen nach München verschickt haben. Was bislang über ihn bekannt ist.
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