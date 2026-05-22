Wo das Eis in der Stadt am besten schmeckt, weshalb Bäume immer wieder zum Streitthema werden, warum ein AfD-Politiker Stimmen von CSU und FDP erhalten hat und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo schmeckt das Eis am besten? Der Sommer ist da – an welcher Eisdiele der Stadt lohnt es, sich in die Schlange zu stellen? Zwei Dessert-Experten verkosten für die Süddeutsche Zeitung Kugeln aus 16 Eissalons. So manches Ergebnis überrascht (SZ Plus).

Mal Freund, mal Feind – die Münchner und ihre Bäume Bäume bewegen Menschen – deswegen sind sie immer wieder Streitthema. Woran entzünden sich Konflikte? Und warum verschwinden immer mehr, obwohl fleißig gepflanzt wird?

MVG will beim Ersatzverkehr auf den Linien U3 und U6 nachbessern Seit knapp einer Woche müssen U-Bahn-Pendler an Goetheplatz und Poccistraße auf Busse ausweichen. Das klappt nicht reibungslos. Nun reagiert die Verkehrsgesellschaft mit umfassenden Maßnahmen auf die Beschwerden.

AfD-Politiker will Beauftragter gegen Rechtsextremismus werden – und erhält Stimmen von CSU und FDP Im Bezirksausschuss Schwabing-West löst die Zustimmung Fassungslosigkeit aus, die SPD spricht von einem Skandal. Wie die kritisierten Stadtteilvertreter sich verteidigen.

Drohbrief mit Patrone gegen jüdische Gemeinde: Mutmaßlicher Täter ermittelt Im Februar soll der 67-Jährige aus Niedersachsen den Brief mit Todesdrohungen nach München verschickt haben. Was bislang über ihn bekannt ist.

WEITERE NACHRICHTEN

Sommerfestival: Schauspielstar Sandra Hüller eröffnet das Filmfest München

Olympiapark: Das sind die Höhepunkte des Tollwood-Sommers

Nächtlicher Einsatz: Wasserwacht rettet Pferd aus Starnberger See

Polizei: 23-jähriger Radfahrer am Hals aufgeschlitzt

MÜNCHEN ERLESEN

Denkmal für Gustl Bayrhammer : „Der Inbegriff eines Ur-Bayern“ Sebastian, Florian und Fabian Bayrhammer, die Enkel des Volksschauspielers Gustl Bayrhammer, des Meister Eder in den Pumuckl-Filmen, wollen ihrem Opa ein Denkmal in München setzen. Das ist gar nicht so einfach. SZ Plus Von Sabine Buchwald ...

Sehnsuchtsort : Der Münchner Traum vom Wilden Westen Die legendäre Cowboy-Szene mit Günther Maria Halmer als „Tscharlie“ hat sich eingegraben ins kollektive Gedächtnis der Stadt. Wohnt in den tiefsten Schichten der Münchner Seele ein Cowboy? Auszuschließen ist das nicht. SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

UNSER GASTROTIPP

Café Soley : Für Frühstück ist es nie zu spät Im Café Soley im Dreimühlenviertel gibt es Gerichte wie Menemen und gefüllte Croissants den ganzen Tag. Neben Brunch, Kaffee und Kuchen setzt der Nachfolger vom Café Zimt außerdem auf Daydrinking. Von Sarah Maderer ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg