Von Anna Hoben

Es wurde viel spekuliert im April: Würde Oberbürgermeister Dieter Reiter die Wiesn heuer stattfinden lassen? Oder würde er das größte Volksfest der Welt in Zeiten der Corona-Pandemie erneut absagen? Der OB hat seinen Auftritt dann ziemlich spannend und nahezu staatstragend inszeniert. Ganz allein trat Reiter im großen Rathaussaal vor die Kameras, wog lange die Argumente ab, für und gegen das Oktoberfest. Sprach über den Krieg in der Ukraine, über die Entwicklung der Corona-Zahlen, stichelte gegen Ministerpräsident Markus Söder. Viele dachten: Gleich sagt er wieder ab. Doch nach acht Minuten war klar, dass es eine Wiesn 2022 geben wird. Und dass es eine normale Wiesn sein wird - sofern man diesen 17-tägigen Ausnahmezustand als normal bezeichnen kann. Normal, das heißt in dem Fall: ohne 2G-, 3G- oder sonst irgendwelche Corona-Regeln.

Jetzt ist es nur noch eine Woche hin, bis es heißt: "Ozapft is'". Im Interview habe ich mit OB Reiter darüber gesprochen (SZ Plus), ob er zwischendurch mal an seiner Entscheidung gezweifelt hat, welche Befürchtungen er hat mit Blick auf eine mögliche Corona-Welle nach dem Fest, und warum er glaubt, dass die Menschen die Wiesn dringend wieder brauchen. Er verrät auch, warum er zwar beim Einkaufen Maske trägt, aber nicht im Bierzelt, was er sich für den Anstich vorgenommen hat - und warum es in diesem Jahr für Amerikaner besonders günstig ist, zum Oktoberfest nach München zu reisen und zu konsumieren.

Apropos konsumieren: Mein Kollege Franz Kotteder war am Donnerstagabend bei der traditionellen Verkostung der Wiesnbiere. Und er hat den sonst für Wein zuständigen Starsommelier Justin Leone gebeten, die verschiedenen Brauereiprodukte für die SZ zu beschreiben und einzuordnen. Welches Bier Leone als "unfassbar schlank und im positiven Sinne bitterer" als die anderen Biere bezeichnet, lesen Sie hier.

Damit zurück zum Rathaus. Als OB Reiter im April verkündete, dass das Oktoberfest stattfindet, hat er zum Schluss noch gesagt, er hoffe, dass die Fachleute Recht behalten. Und dass ein Wiesn-Besuch in diesem Herbst höchstens aus einem Grund Reue verursachen werde: weil am nächsten Tag drei Kopfschmerztabletten vonnöten sind.

DER TAG IN MÜNCHEN

500 Meter in Richtung Zukunft München beginnt mit dem Bau eines Radschnellwegs, der die Innenstadt mit Garching und Oberschleißheim verbinden soll. Die Kosten dafür sind beachtlich - der Widerstand gegen das Projekt war lange groß.

Tickets und Fahrkarten für alle Mit dem München-Pass bekommen Menschen mit geringem Einkommen Rabatte und sogar Freikarten. Weil nicht einmal ein Viertel der Berechtigten das Angebot nutzt, startet die Stadt eine Infokampagne.

Bei Wartungsarbeiten tritt Chloroxid aus - Feuerwehr evakuiert Freisinger Schwimmbad Ein Großaufgebot von Rettungskräften eilt am Freitagvormittag zum Einsatzort. Ein Techniker kann das lungenschädigende Gas schnell neutralisieren. Weil er es kurz eingeatmet hat, wird er vom Rettungsdienst behandelt.

"Schwer die Emotionen zu beschreiben" München nimmt Anteil am Tod von Queen Elizabeth II. Vor dem britischen Generalkonsulat legen Menschen Blumen und Kerzen nieder. Die Monarchin hatte München vor knapp 60 Jahren besucht.

84-Jähriger stirbt nach Unfall mit E-Bike Der Senior hatte bei der Kollision mit einem Kleintransporter schwere Kopfverletzungen erlitten.

Einbrecher versteckt sich im Kofferraum Anschließend flieht der 25-Jährige auf eine Toilette, wo ihn ein Polizeihund aufspürt.

UNSERE LESE-EMPFEHLUNGEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg