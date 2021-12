Von Anna Hoben

Finden Sie auch, dass in diesen Tagen eine seltsame Stimmung herrscht in der Stadt? Dieses Jahresende ist anders als 2020, aber doch ähnlich - die Déjà-vus lauern überall. Auch für Oberbürgermeister Dieter Reiter. Wenn er aus seinem Büro auf den Marienplatz schaut, dann sieht er zwar den Christbaum, aber wieder keine Christkindlmarkt-Buden. Der Markt ist abgesagt, wegen Corona, wie schon im vergangenen Jahr. Auch die Münchner Politik ist wieder im Quasi-Lockdown - weil es zuletzt einige Infizierte gab im Stadtrat, finden die meisten Sitzungen gar nicht oder nur online statt. Der OB ist im Krisenmodus, immer noch, wie das ganze Land.

Mein Kollege Heiner Effern und ich haben Dieter Reiter in dieser Woche im Rathaus zum Interview getroffen. Es ging dabei natürlich vor allem um Corona. Reiter hat dabei klar gemacht, dass er für Menschen, die sich nicht impfen lassen, nicht allzu viel Verständnis hat: "Ich dachte, am Impfen gebe es objektiv nichts zu zweifeln", sagt er. Jene, die Angst davor hätten, würde er gern einmal mit auf die Intensivstation nehmen, dann würden sie erst recht Angst bekommen. "Aber vor der Intensivstation, nicht vor dem Impfen." Und trotzdem: Eine Impfpflicht sieht Reiter kritisch. Warum, das können Sie im Interview nachlesen (SZ Plus)

Zuletzt hatte der OB Fehler bei der Kontaktnachverfolgung und bei den Inzidenzzahlen eingeräumt. Im Interview wirbt er aber auch um Verständnis für Politiker in einer Ausnahmesituation wie der Pandemie. Seine Wünsche fürs nächste Jahr? "Dass es wieder ein Stück Normalität gibt." Und dass er seinen geschätzt zwei Quadratmeter großen Bildschirm für digitale Sitzungen endlich ausmisten kann. Mal sehen, welche Déjà-vus der Winter 2022 bringt. Trotz allem lässt sich der OB seine gute Laune nicht nehmen: Zum Gespräch erschien er pfeifend. Dass Sie Ihre gute Laune behalten, das wünsche ich Ihnen ebenfalls. Kommen Sie gut ins dritte Adventswochenende!

DER TAG IN MÜNCHEN

Getränkeflaschen vergiftet: 57-Jährige muss in Psychiatrie Die Frau brachte fünf Menschen in Lebensgefahr, darunter zwei Kinder. Das Gericht ist jedoch überzeugt davon, dass sie ihr Handeln nicht steuern konnte.

17-Jährige in der S-Bahn sexuell belästigt Sechs junge Männer folgen ihr auch, als sie in ein anderes Abteil zu ihrem Freund umsteigt. Als der versucht, die Gruppe zur Rede zu stellen, wird er geschlagen.

Die Theresienwiese muss trist bleiben Bäume, Blumen, Regenbogenflagge: Die Stadt erteilt allen Ideen der Anwohner zur Verschönerung des Geländes eine Absage. Die Lokalpolitiker wollen sich damit jedoch nicht abfinden.

Bus und Bahn werden wieder teurer An diesem Sonntag steigen die Preise im Schnitt um 3,7 Prozent. Welche Tickets dann wie viel kosten - ein Überblick.

Nach Messerstich in Hals: Tatverdächtiger in Haft Polizisten spüren den 24 Jahre alten Mann in einem leerstehenden Gebäude in Moosach auf. Sein Motiv ist noch nicht bekannt. Womöglich leidet er unter psychischen Problemen.

MÜNCHEN ERLESEN

KULTUR ERLEBEN

