Eine Mitarbeiterin aus der Zentrale an der Landshuter Allee wendet sich im September 2021 an den Diakonie-Landesverband in Nürnberg, wo es seit Kurzem eine Meldestelle für Fälle von sexualisierter Gewalt gibt. Sie nennt zunächst keinen Namen.

Von Bernd Kastner

Dass diese Recherche Zeit braucht, ist schon im Sommer klar, als erste Hinweise die SZ erreichen. Eine Mitarbeiterin der Münchner Diakonie soll sich beschwert haben, dass ein Mann im Kontakt zu ihr Grenzen übertreten habe. Der Beschuldigte ist ihr Chef, der Vorstandsvorsitzende des evangelischen Sozialunternehmens, einer der wichtigsten Akteure im Wohlfahrtsbereich in und um München. Was ist dran an der Sache? Und was hat es mit den vielen anonymen Briefen auf sich?

Nach ersten Gesprächen mit Menschen, die etwas wissen, rückt eine weitere Frage in den Mittelpunkt: Wie geht die Diakonie mit den Vorwürfen um? Langsam wird das Bild schärfer, es ist kein ansehnliches Bild. Da entschließt sich das Unternehmen, externe Compliance-Spezialisten einzuschalten. Und die SZ beschließt, mit einer Veröffentlichung zu warten, bis diese Untersuchung abgeschlossen ist, um auf möglichst fundierter Basis zu berichten. Anfang Oktober wird der Vorstandssprecher abberufen, es folgen viele weitere, lange Hintergrundgespräche. Wie lief die interne Aufarbeitung? Sollte etwas vertuscht werden? Nein, das wohl nicht, aber das gehört zu dem wenigen Positiven, das sich nach einem Jahr des diakonischen Krisenmanagements feststellen lässt.

Heute ist das Desaster der Diakonie zu betrachten. Nicht allein deshalb, weil zwei Männer ihre Posten los sind und die Münchner Diakonie ohne Vorstandssprecher und Aufsichtsratschef dasteht. Sondern weil Menschen seelisch verletzt sind, weil eine Frau offenbar das Gefühl von Ohnmacht erlebt hat, weil der Ruf zweier bisher angesehener Männer beschädigt und die Diakonie schwer erschüttert ist. Die Ursache ist offenbar eine Melange aus fehlendem Gespür für Grenzen, Überforderung, Selbstüberschätzung, Planlosigkeit (SZ Plus). Und das heute, nach vielen Jahren der öffentlichen Debatte um alle Formen von sexuellen Übergriffen, gerade in den Kirchen. Der langjährige Chef des Aufsichtsrats ist zurückgetreten. "Ich habe sehr viel gelernt", sagt er. "Wir sind alle schlauer heute, hoffentlich."

