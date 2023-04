Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Hohe Nachfrage nach dem Deutschlandticket Am ersten Verkaufstag verzeichnen Münchner Verkehrsgesellschaft und Bahn großes Interesse an dem pro Monat 49 Euro teuren Abo (SZ Plus). Am einfachsten haben es Bestandskunden, doch ein Tausch lohnt sich nicht für jedermann.

Mit jedem Atemzug Das neue Diesel-Fahrverbot soll helfen, die Grenzwerte für Stickoxide in München einzuhalten. Künftig sollen diese noch deutlich verschärft werden. Wie schlecht die Luft wirklich für die Lungen ist und was die Stadt dagegen tun will (SZ Plus).

Neuer Förderverein soll die Lach- & Schießgesellschaft retten Um den ehemaligen Münchner Oberbürgermeister Christian Ude hat sich ein Verein gegründet, der die Schwabinger Kabarettbühne am Laufen halten will. Es sollen Förderer gefunden und ein Programm organisiert werden.

Hochhaus-Gegner wollen in die Offensive Knapp 20 Aktivisten demonstrieren gegen die an der Paketposthalle geplanten Wolkenkratzer. Die Initiative um CSU-Politiker Robert Brannekämper sammelt seit fast elf Monaten Unterstützer für einen Bürgerentscheid - doch es fehlen noch viele Unterschriften.

Wie halten es junge Muslime mit dem Ramadan? Wochenlang essen und trinken viele Gläubige tagsüber nichts. Vier junge Frauen erzählen, welchen Stellenwert der Fastenmonat für sie hat und wie sich die Entbehrungen mit dem Alltag verbinden lassen.

Prozess: Der schöne Ruddy und das viele Geld (SZ Plus)

Garching: Digitales Upgrade für den Heizungskeller

"Weckruf" aus Paris: München will E-Scooter nicht verbieten

