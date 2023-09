Von Max Fluder

OKTOBERFEST

Warum das Wiesn-Besteck in Passau gespült wird So gut wie kein Zelt auf dem Oktoberfest arbeitet noch mit eigenem Besteck. Eine Firma aus Niederbayern holt jede Nacht eine Million Messer, Gabeln und Löffel in München ab, spült sie, wickelt sie in Servietten - und fährt sie wieder zurück. Ist das sinnvoll? (SZ Plus)

Cathy jagt die Wiesn-Liebe Mit einer Heerschar an Influencerinnen und Boris-Becker-Exfrauen lässt sich Cathy Hummels auf die Wiesn chauffieren. Die Kameras: immer an. Einblicke in die Promi-Parallelwelt auf dem Oktoberfest.

"Sieht aus wie ein Nikolaus unterm Mähdrescher" Zuckerwatte drehen kann ja wohl nicht so schwer sein? Ein Irrtum. Unsere Autorin lernt auf dem Oktoberfest, wie man dieses wolkige Kindheitsglück zubereitet - und wie es nicht aussehen sollte. (SZ Plus)

Oktoberfest: Hitlergruß und Rassismus im Wiesn-Umfeld

Liveblog zur Wiesn: Verliebter Wiesngast erklimmt Riesenrad

DER TAG IN MÜNCHEN

München soll ein Deutsches Museum für die Naturkunde bekommen Neuer Name, neue Struktur, neuer Schwung: Am Nymphenburger Schloss soll das Naturkundemuseum Bayern entstehen - statt des bisher dort geplanten Projektes Biotopia. (SZ Plus)

Tragischer Unfall - oder Mord durch Kopfschuss? Srecko S. soll seine Frau im Schlafzimmer hingerichtet haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Ein erster Prozess endete mit einem Freispruch für den Angeklagten. Doch nun steht er erneut vor Gericht - und die Zweifel an seiner Unschuld wachsen. (SZ Plus)

Tegernseer Platz soll neu gestaltet werden Fußgänger und Radfahrer sollen mehr Platz bekommen. Dafür muss allerdings ein U-Bahn-Eingang zugeschüttet werden. Fahrgastverbände kritisieren den Plan - und warnen vor der Unfallgefahr.

Auch eine Frage des Politikstils Im Stimmkreis München-Bogenhausen tritt der langjährige Landtagsabgeordnete Brannekämper erneut für die CSU an. Er gilt manchen als zu populistisch. Sein chancenreichster Herausforderer ist ein Neuling von den Grünen. (SZ Plus)

Ludwigsvorstadt: Stromausfall rund um die Wiesn

Olympiapark: Der Actionsport zieht ins Eissportzentrum

