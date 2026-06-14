DER TAG IN MÜNCHEN
Warum die CSU beim Christopher Street Day wieder einen Wagen bekommt Im vergangenen Jahr liefen die Konservativen nur zu Fuß mit, davor waren sie sogar von der queeren Politparade ausgeschlossen. Doch diesmal ist alles wieder anders.
Wenn Münchens Straßen den Radlern gehören Die alljährliche Sternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs stellt als fröhliches Event durchaus relevante politische Forderungen. Warum diesmal sogar der amtierende Oberbürgermeister mit von der Partie ist.
Leerstehende Luxuswohnungen Die Preise für Neubauwohnungen in München sind in den vergangenen Jahren gesunken, für Angebote im gehobenen Segment finden sich nicht mehr so leicht Käufer. Warum das für Investoren und Banken zum Problem werden kann (SZ Plus).
Beim CSD findet so viel queere Seelsorge statt wie sonst das ganze Jahr nicht Der schwule katholische Religionslehrer Michael Brinkschröder leitet die Queerseelsorge, die die katholische Kirche vor eineinhalb Jahren in München geschaffen hat. Sein Team wird auch am Christopher Street Day dabei sein (SZ Plus).
Ludwig II. ist zurück auf der Corneliusbrücke Eine überlebensgroße Bronzestatue des Märchenkönigs stand viele Jahre auf der Brücke – bis die Nationalsozialisten sie 1942 einschmolzen. Nun erinnert an der Stelle ein neues Denkmal an den Kini, pünktlich zu dessen 140. Todestag.
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