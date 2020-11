Von Max Fluder

Die Corona-Zeit ist eine Zeit der abstrakten Begriffe und Zahlen. Ein Beispiel: Wohl niemand von uns würde sich für den Inzidenzwert interessieren geschweige denn wissen, was dieser beschreibt, wären wir nicht in einer pandemischen Lage. Momentan bestimmt dieser Wert große Teile unseres Lebens - und trotzdem verrät er uns nicht, wie es den einzelnen Infizierten jetzt geht. Ob sie symptomfrei bleiben, nur mit einer leichten Erkältung davonkommmen oder ob sie unter Covid-19 leiden. Für individuelle Schicksale gibt es keine Berechnungsformel.

Ein weiterer abstrakter Begriff, der bereits seit dem Frühjahr in der Diskussion um Schutzmaßnahmen immer wieder genannt wird, ist die Risikogruppe. Sie müsse man schützen, heißt es. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Denn die Risikogruppe, das sind in Deutschland vermutlich mehrere zehn Millionen Menschen - und die Gruppe ist keineswegs homogen. Alter spielt eine Rolle und die Bundesrepublik ist ein altes Land. Aber auch Vorerkrankungen wie Asthma und Diabetes, Übergewicht, ob man raucht oder nicht und unsere Gene entscheiden darüber, wie gut der Körper mit dem Erreger zurechtkommt.

Meine Kollegin Ekaterina Kel hat versucht, dem Begriff Risikogruppe seine Vagheit zu nehmen. Sie hat sich mit fünf Münchnerinnen und Münchnern - der Älteste ist 80, die Jüngste ist 24 - unterhalten, die zur Risikogruppe gehören, und gefragt, wie sie ihr Leben während der Pandemie gestalten. Was sie eint: der Versuch, sich nicht unterkriegen zu lassen und sich auf Sachen zu konzentrieren, die sie glücklich machen.

