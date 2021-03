Ohne Abstand, ohne Masken, dafür mit Teufel und Polonaise protestierten am Samstag Gegner von Corona-Maßnahmen auf dem Marienplatz.

Von Julian Hans

Haben Sie sich auch über die Polonaise geärgert, die Hunderte Gegner der Corona-Maßnahmen ohne Masken am Samstag auf dem Marienplatz veranstaltet haben? Dem Oberbürgermeister ging es genauso. Ein solches Verhalten sei nicht nur unsolidarisch, "sondern einfach unerträglich", erklärte er am Montag. "Die Demonstranten verhöhnen damit nicht nur die große Mehrheit der Münchnerinnen und Münchner, die sich aus Rücksicht auf ihre Mitmenschen an die zugegeben einschneidenden Maßnahmen halten. Sie gefährden auch die Gesundheit aller."

Dominik Krause, der stellvertretende Fraktionschef der Grünen im Stadtrat übte deswegen deutliche Kritik an der Polizei. Dass die Beamten die Lage nicht unter Kontrolle bringen konnten ärgere ihn umso mehr, als sie sonst auch bei kleinsten Verstößen gegen die Corona-Regeln sogar "mit dem Zollstock" die Abstände kontrolliere. Dieser Kritik wollte sich der Oberbürgermeister zwar nicht anschließen, Reiter erklärte aber, er habe den Kreisverwaltungsreferenten Thomas Böhle gebeten, "mit der Polizei zu besprechen, wie in Zukunft mit derart massenhaften Verstößen gegen geltendes Recht umzugehen ist."

Solche Gespräche finden allerdings nicht zum ersten Mal statt. Nachdem im Mai 2020 zu einer Demonstration auf dem Marienplatz, zu der 80 Teilnehmer eingeladen waren, 3000 kamen, gab es ein erstes Krisentreffen. Und als im November die Querdenker eine Veranstaltung auf der Theresienwiese kurzerhand zum Gottesdienst umwidmeten, um die Auflagen zu umgehen, forderte auch Innenminister Joachim Herrmann, dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe. Eine funktionierende Strategie, wie den Provokationen zu begegnen sei, ist seitdem offenbar immer noch nicht gefunden.

