Die Ärztin sagte Christoph N. am Telefon, dass er in die Geschichte eingehen werde. Für ihn fühlte sich das alles surreal an.

Von Max Fluder

Was haben Sie am 27. Januar 2020 gemacht? Wie der Tag, es war ein Montag, bei mir aussah, weiß ich ehrlich gesagt nur noch schemenhaft. Immerhin, mein Kalender verrät mir, dass ich vor genau sechs Monaten arbeiten musste, damals noch im SZ-Hochhaus und nicht vom heimischen Schreibtisch aus. Was dann aber spätnachts passierte, das weiß ich genau: Das Handy vibrierte, Push-Meldungen ploppten auf. Die erste bestätigte Corona-Infektion in Deutschland wurde gemeldet.

Der erste Infizierte, Christoph N., war zu dem Zeitpunkt schon längst im Klinikum München-Schwabing. Zuvor, am Abend, war er aus Kaufering in Oberbayern in die Klinik gefahren, zügig, wie es ihm von den Ärzten gesagt wurde. N., 33 Jahre alt, Familienvater, sportlich, Mitarbeiter bei Webasto in Stockdorf, wird - das kann man wohl sagen - in die Geschichte eingehen als Deutschlands erster Patient. Zumindest nach aktuellem Kenntnisstand ist N. genau das.

Wer ist dieser Christoph N.? Und was macht es mit einem, der erste Infizierte mit einem neuartigen Virus in Bayern, in Deutschland zu sein? Meine Starnberger Kollegin Carolin Fries schaut auf den Anfang dieses Jahres zurück und hat rekonstruiert, was an jenem 27. Januar und in den folgenden Tagen geschah. Starnberg, das ist der Landkreis, in dem die Firma Webasto ihren Sitz hat und sich die ersten Infektionen abspielten. Für ihren Text hat sie mit N. und den behandelnden Ärzten gesprochen, hat versucht nachzuvollziehen, wie damals noch über Corona geredet und gedacht wurde (SZ-Plus). Recht früh fällt ein Wort: "Unwirklich". Heute kommt es einem wohl eher so vor, als gehöre Corona einfach zur Wirklichkeit dazu.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Das ist der Sargnagel für die Regattastrecke" Weil die Stadt in Corona-Zeiten sparen muss, kürzt sie auch die Mittel für die Sanierung der Olympia-Regattastrecke stark zusammen. Für die Sportler sind die Folgen drastisch.

So laufen die Corona-Tests am Flughafen ab Seit Samstag können sich ankommende Fluggäste in München auf das Coronavirus testen lassen. Bislang wurde noch kein einziger Infizierter gemeldet.

Muss der Radweg an der Fraunhofer der Bewirtung weichen? Im Gärtnerplatzviertel sind durch die Corona-Krise viele Schanigärten entstanden. So einen will Wirt Beppi Bachmaier jetzt auch.

Eisbach Bio entwickelt ein Coronavirus-Medikament Das Münchner Start-up erkannte früh eine Schwachstelle des Virus. Die Labortests sind vielversprechend. Erste klinische Studien könnten schon im nächsten Jahr beginnen.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg