München bewirbt sich für das geplante Modellprojekt des Freistaats, in dem von 12. April an acht Kommunen für zwei Wochen bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens öffnen dürfen - bei einer Inzidenz von mehr als 100.

Von Max Fluder

Als Maß aller Dinge, so sehen sich die Bayern gerne. Klar, das ist ein Klischee, hat aber einen wahren Kern, wie eine Studie der Bayerischen Versicherungskammer jüngst nahelegte. Deshalb überrascht es umso mehr, dass viele bayerische Entscheidungsträger - nicht wenige von ihnen sind übermäßig stolz auf den Freistaat - jetzt ins westliche Nachbarbundesland schielen, nach Tübingen, um genau zu sein. Dort läuft bereits seit einigen Wochen ein Modellprojekt: Macht man einen Corona-Schnelltest und fällt dieser negativ aus, dann erhält man eine Bescheinigung und darf für den jeweiligen Tag in Läden, Museen, Biergärten und noch viel mehr.

Für viele klingt das verlockend, gerade jetzt im Frühling, wo es draußen wärmer, sonniger und die Natur grüner wird. Nachdem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt hatte, dass es auch in Bayern Modellprojekte geben soll, bewarben sich 81 Landkreise und kreisfreie Städte auf die acht Plätze. Auch München möchte Modellstadt werden. Gerade die Theater, aber auch die Gastronomen könnten Hygienepläne umsetzen, heißt es vonseiten der Stadt. Genügend Tests stünden bereit. Wie die Rathausfraktionen auf Münchens Bewerbung reagierten, können Sie im Text meines Kollegen Heiner Effern nachlesen.

Ob die Landeshauptstadt ihr Modellprojekt auch durchführen darf, steht noch nicht fest. Der Auswahlprozess läuft noch, Großstädten werden schlechtere Chancen eingeräumt. Unklar ist zudem, ob die Modellprojekte in Bayern überhaupt wie geplant am 12. April starten dürfen - oder ob die stark ansteigende Zahl der Neuinfektionen das Vorhaben doch noch durchkreuzt. "Dass die Staatsregierung unbeirrt an ihren Plänen festhält, ist kaum vorstellbar", schreiben meine Kollegen vom Bayern-Teil in ihrem Text (SZ-Plus).

Gestern war an dieser Stelle bereits von den Münchner Kliniken die Rede, die wieder mehr Corona-Patienten auf ihren Intensivstationen versorgen müssen als noch am Anfang des Monats. Die sogenannte dritte Welle ist längst da. Deswegen hält meine Kollegin Isabel Bernstein Öffnungen für fehl am Platz.

