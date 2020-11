Die Fußgängerzone in der Münchner Innenstadt ist am vergangenen Samstag gut besucht.

Von Philipp Crone

Ist das jetzt Untergangsstimmung oder nur Sonnenuntergangsstimmung? Der Samstagnachmittag ist nicht leicht zu durchdringen. Viele Menschen sind unterwegs und viele davon wiederum auch mit der in München verbreiteten ostentativen Fröhlichkeit, die manchmal fast an eine Bierzelt-Euphorie grenzt. Da wird oft geprostet, laut gelacht, viel gestikuliert, ob am Viktualienmarkt oder in den Innenstadtlokalen. Vor allem ist da eine Freude über diesen sonnigen Tag, Wärme im Gesicht und ein Treffen mit Freunden in einer Bar oder einem Restaurant. Das letzte Miteinander, bevor dann wieder fast alles auseinander geht - für mindestens einen Monat.

Bei meinem Rundgang und beim Rumfragen in der Stadt ist die Erleichterung über den schönen Spätsommertag zu spüren, aber ob darunter Frust oder gar Verzweiflung liegen, ist schwer zu sagen. Da summen zum Beispiel zwei junge Frauen auf der Reichenbachbrücke unisono ein "... not pretending" vor sich hin und lächeln, als wäre am Montag nicht Lockdown angesagt, sondern 30 Grad und Herdenimmunität. Wie immer hilft auch in diesem eher schwierigen Moment der Gedanke, den am späteren Abend zwei in München lebende Römer aufwerfen, während sie in einer Kneipe Helles trinken: Es könnte schlimmer sein. In Italien etwa gibt es schon längst eine nächtliche Ausgangssperre.

Vor allem aber hängt über dem ganzen sonnigen Samstag die Frage: Ist das alles richtig so, Lokale zu stürmen zum Beispiel? Nur, weil es gerade noch erlaubt ist, soll man das auch machen?

