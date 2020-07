Noch längst ist in München nicht alles so, wie es vor Corona war.

Die Entwicklung der Corona-Pandemie kann man an der Pressemail der Stadt München ablesen. Nicht nur an dem Inhalt, der Zahl der Neuinfektionen, der Reproduktionszahl, der Sieben-Tage-Inzidenz. Sondern auch an der Üppigkeit der Meldung. Als es im März so richtig losging und die Infektionszahlen rasant nach oben schnellten, enthielt die Mail kaum mehr als einen nüchternen Zweizeiler über den aktuellen Stand. Allmählich wuchs der Text aber heran wie ein Hefeteig. Je mehr über das Virus bekannt wurde, desto mehr gab es zu berichten. Heute beträgt das tägliche Update, das zweifelsohne sehr informativ ist, sieben Absätze mit allen möglichen Zusatzerklärungen und Deutungen.

Gleichzeitig schrumpft die Zahl der Neuinfektionen immer weiter. Kann man sich also entspannt zurücklehnen? Es scheint, die Behörden hätten alles im Griff. Tatsächlich sind zurzeit 356 Vollzeitstellen im Referat für Gesundheit und Umwelt damit besetzt, Kontaktpersonen von Infizierten so schnell wie möglich aufzuspüren. Und auch an den Krankenhäusern können sich seit langem wieder Mitarbeiter Urlaub gönnen. Die Patientenzahlen sind stark zurückgegangen.

Warum es trotzdem keine Entwarnung geben kann, ist eindeutig: Das Virus ist nicht verschwunden, es kursiert weiterhin. Daran erinnert auch der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum rechts der Isar. Sich dagegen zu schützen ist umso wichtiger, weil man zurzeit nicht sicher auf abgeriegelte "Hotspots" verweisen könnte, wie etwa Altenheime oder Flüchtlingsunterkünfte. Dort aber, wo die strengen Maßnahmen des Gesundheitsamts nicht durchregieren, sollte man besonders aufpassen. Für die Bewältigung einer zweiten Welle bleiben Stadt, Gesundheitsamt und Ärzte jedenfalls jederzeit gewappnet.

DER TAG IN MÜNCHEN

Rentner klagt erfolgreich gegen Rentenversicherung Ehe der Mann in den Ruhestand gehen konnte, wurde sein Arbeitgeber insolvent. Die Rente mit 63 steht ihm trotzdem zu, befindet das Landessozialgericht.

Platz da, hier kommt die IAA 2021 zieht die Automesse nach München um. Das neue, dezentrale Konzept zielt auf nachhaltige Mobilität, trotzdem sollen in der Stadt Fahrspuren für die Kfz-Show reserviert werden.

Nur Regen kann helfen Die Frühlingsanlagen zwischen Reichenbach- und Wittelsbacherbrücke sind zur Partyzone geworden. Die Lokalpolitik zeigt sich ratlos, die Polizei verspricht den lärmgeplagten Anwohnern verstärkte Kontrollen.

Bleibt bloß weg! Damit es mehr Orte zum Spielen gibt, sollen Schulen ihre Höfe und Sportflächen während der Ferien öffnen - die meisten aber lehnen das ab.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg