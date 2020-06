Das neue Sommermärchen ist vertagt: So verstopft die Wege vor der Arena in Fröttmaning 2006 waren, so leer liegen sie nun da.

Erinnern Sie sich noch an das "Sommermärchen"? An diese besondere Stimmung in der Stadt mit Fußball-Fans aus Costa Rica, Schweden und Brasilien, an gemeinsames Public Viewing im Biergarten und viele Tore in der Fröttmaninger Arena? An diesem Dienstag hätte dieses Fußballgefühl aus dem Jahr 2006 eigentlich ein Revival in München erleben sollen. Alles war angerichtet: Um 21 Uhr sollte Deutschland in der Gruppe F bei der Europameisterschaft vor 70000 Zuschauern in Fröttmaning gegen den Weltmeister Frankreich spielen, im Olympiapark sollten all jene, die keine Karten haben, ein großes Fan-Fest feiern.

So war es geplant. Bis Anfang März die Corona-Pandemie alle Pläne der Uefa und der Stadt über den Haufen warf. Und nicht nur diese. Binnen weniger Wochen mussten die Veranstalter in München ihre Events absagen: Auf dem Filmfest werden in diesem Sommer keine Stars über den roten Teppich laufen, im Olympiapark wird das Tollwood-Gelände eine Brache bleiben, die Händler auf der Auer Dult werden keine Geschäfte machen, die BMX-Fahrer beim Munich Mash keine Sprünge, und im Juli wird man auf den Plätzen keine "Oper für alle" hören.

Ein schmerzlicher Verlust - nicht nur in finanzieller Hinsicht für die Veranstalter, die betroffenen Händler und Musiker, sondern auch für die Münchner. Denn zum Sommer in der Stadt gehören neben Grillabenden an der Isar, Brotzeit im Biergarten und warmen Nächten am Gärtnerplatz auch diese besonderen gemeinsamen Momente - beim Anfeuern im Stadion, beim Kocherlball im Englischen Garten oder beim Konzert im Tollwoodzelt. In der Serie "Sommerlöcher" erinnert die SZ in den nächsten Wochen an solche Veranstaltungen, von denen auch Sie die eine oder andere vielleicht schmerzlich vermissen werden.

