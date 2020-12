Normalerweise stürmen am vorletzten Samstag vor dem Weihnachtsfest besonders viele die Läden. In diesem Jahr aber läuft vieles anders.

Von Ekaterina Kel

Weihnachten rückt mit jedem Tag näher. Da zieht es besonders viele Leute in die Läden, nochmal schnell Geschenke kaufen - oder einfach stöbern, Zeit vertreiben, mal was anderes sehen als seine vier Hauswände.

Wenn da bloß nicht das Gefühl wäre, dass einem gleich vier Menschen gleichzeitig viel zu nah auf die Pelle rücken. Und dann rutscht einem noch die Maske herunter. So schützt man sich und seine Mitmenschen vermutlich nicht so gut vor dem Virus. Darf man das überhaupt, shoppen? In diesen Zeiten? Das habe ich die Konsumforscherin Jutta Roosen gefragt. Im Interview erklärt sie, wie solche Schuldgefühle zustande kommen (SZ-Plus). Sie erinnert auch daran, dass hinter jedem Geschenk eine Botschaft steckt und wie stark Weihnachten mit dem ganzen Einkauf drum herum in unserer Kultur verankert ist.

Dass viele ihren Liebsten etwas schenken wollen, selbst, wenn sie dieses Jahr nicht beisammen sein können, sieht man übrigens an den wahnsinnig vielen Paketen, die Lieferboten zurzeit austragen müssen. Mit einem von ihnen hat mein Kollege Thomas Becker gesprochen und auch das Verteilerzentrum in Unterschleißheim besucht. Die Reportage lässt uns auch all die Logistik hinter dem Weihnachtsgeschäft besser verstehen.

Und wer es etwas heimeliger mag, kann sich von Münchner Spielwarenhändlern Empfehlungen einholen. Mein Kollege Anton Kästner hat sechs Händler gefragt, wie sie diesen Dezember erleben und welches Spiel es ihnen angetan hat. Von bunten Dreiecken zum Stapeln bis zum ausgeklügelten Strategiespiel gibt es Tipps für Geschenke und überhaupt den perfekten Zeitvertreib im womöglich kommenden Weihnachtslockdown.

DER TAG IN MÜNCHEN

Knarren aus Kroatien für die Kameraden Die Polizei hat einen mutmaßlichen Waffenschmuggler festgenommen. Der Verdächtige ist bestens mit der rechten Szene vernetzt - und AfD-Mitglied.

56 Verstöße gegen die Corona-Regeln in 24 Stunden Mehr als 1400 Kontrollen hat die Polizei zwischen Donnerstag- und Freitagfrüh durchgeführt. Immer wieder bitten Händler um Hilfe, weil Kunden die Maskenpflicht ignorieren.

Ufo-Ausstattung zu verkaufen Ein kleines bisschen "Küchenwunder" für zu Hause: Das berühmte und exzentrische Münchner Restaurant Tantris verkauft sein Inventar.

