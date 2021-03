Vier von vielen: Mehr als 1000 Münchner sind in den vergangenen zwölf Montaen an Covid-19 gestorben.

Von Bernd Kramer

Mehr als 2,7 Millionen Menschen sind weltweit an oder mit dem Coronavirus gestorben. Mehr als 75 000 Tote gab es bisher in Deutschland. Und knapp 13 000 waren es allein in Bayern. An diesem Dienstag gedenken Landtag und Staatsregierung im Münchner Maximilianeum der Corona-Verstorbenen in einem offiziellen Trauerakt. "Wir wollen gemeinsam innehalten, den Menschen, die hinter den täglich veröffentlichten Zahlen stehen, ein Gesicht geben und unserem Mitgefühl Ausdruck verleihen", hatte Landtagspräsidentin Ilse Aigner angekündigt. Um 14.30 Uhr soll es eine bayernweite Schweigeminute geben.

Welch ein Drama die Welt mit dieser Pandemie gerade erlebt, spürt man, wenn man mit den Hinterbliebenen spricht. Katharina Blum, Max Ferstl, Lisa Sonnabend und ich hatten vor einigen Wochen damit begonnen, uns die Geschichten einiger der Münchner Verstorbenen erzählen zu lassen. Wir haben die Sammlung nun erweitert (SZ-Plus). 21 kurze Porträts sind aus den Schilderungen der Angehörigen entstanden. 21 Skizzen von Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebenswegen und Berufen, Träumen und Enttäuschungen. 21 Biografien, in die das Virus, so allgegenwärtig es nach einem Jahr auch sein mag, am Ende doch immer sehr plötzlich und sehr unerwartet einfiel. Da ist zum Beispiel Kornelia Bünz, in deren Altenheim im Dezember Corona ausbrach. Oder Georgios Karavokyris, der Anfang November mit einer Blasenentzündung ins Krankenhaus kam und sich wohl dort in der Notaufnahme mit dem Virus infizierte. Oder Dietz-Ulrich Schwarz, der sich vermutlich in der S-Bahn zum Viktualienmarkt ansteckte, als er Kassler kaufen fuhr.

Es sind nur einige der vielen, die fehlen. Und es werden wohl leider nicht die letzten sein. Sieben weitere Menschen erlagen allein in der vergangenen Woche in München der Krankheit, und es steht zu befürchten, dass die kaum noch aufzuhaltende dritte Welle in den nächsten Wochen noch mehr Menschen aus dem Leben reißen wird. 1101 Münchnerinnen und Münchner starben bisher an oder mit dem Virus. Es sind schon jetzt zu viele.

