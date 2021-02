Die meisten Kinder in Bayern lernen seit Wochen von zuhause. Wann wieder Normalität in den Schulen einkehrt, ist noch ungewiss.

Von René Hofmann

Seit Mitte Dezember schon läuft an den Schulen kaum mehr etwas wie gewohnt. Wegen der Pandemie wurde der Start der Weihnachtsferien für die meisten Schüler vorgezogen, seit dem 1. Februar dürfen einige aus den Abschlussklassen zwar wieder in die Klassenzimmer, die meisten Kinder und Jugendlichen aber sitzen noch immer zu Hause: In Kinderzimmern, unter Dachschrägen, an Küchen- oder Wohnzimmertischen versuchen sie, in Mathematik, Deutsch, Englisch, Physik und all dem anderen, was sie lernen sollen, weiterzukommen.

Wie sieht all das nach all den Wochen genau aus? Meine Kollegin Catherina Hess, selbst Mutter eines zwölfjährigen Sohnes, hat mit ihrer Kamera Antworten auf diese Frage gesucht. Viele Familien haben ihr die Türen geöffnet und Einblicke gewährt in den Alltag dieses sehr besonderen Schuljahres. Die Fotos, die dabei entstanden sind, zeigen, was Schule 2021 vor allem bedeutet: improvisieren.

Auf ihren Streifzügen hat Catherina Hess allerdings nicht nur Fotos gesammelt. Sie hat auch erfahren, wie es den Kindern und den Eltern geht. Ihr Eindruck: Die meisten sind vor allem erschöpft, ausgezehrt von der fortwährenden Ausnahmesituation, belastet vom dauerhaften Beieinandersein. Was sich die meisten am allermeisten wünschen: Ferien, Zeit zum Durchatmen.

Sollten auch Sie Homeschooling- oder Home-Office-geplagt sein, wünsche ich Ihnen das an diesem Wochenende von ganzem Herzen! Kommende Woche soll es ja Signale geben, wann die Ausnahmezeit enden könnte.

