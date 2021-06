Von Linus Freymark

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Termin für einen Corona-Schnelltest. Sie haben sich online angemeldet, eine Uhrzeit vereinbart - aber weil Ihnen etwas dazwischenkommt, können Sie den Termin nicht wahrnehmen. Und trotzdem bekommen Sie kurze Zeit später eine Mail mit einem negativen Testergebnis, obwohl niemand bei Ihnen einen Abstrich vorgenommen hat. Gerade angesichts der jüngsten Berichte über systematischen Abrechnungsbetrug von privaten Betreibern von Corona-Teststationen würde das ein seltsames Gefühl hinterlassen. Und die Frage: Wie geht das?

Bei der Süddeutschen Zeitung haben sich in den vergangenen Tagen mehrere Leser gemeldet, denen genau das passiert ist. Julian Kornprobst etwa hatte sich Ende Mai online für einen Termin registriert. Weil die Warteschlange vor der Teststation jedoch zu lang war und er zum nächsten Termin weitermusste, hat er den Test nicht wahrgenommen. Trotzdem bekommt er am selben Abend sein negatives Ergebnis, inklusive offiziellem Zertifikat.

Weil Kornprobst nicht der Einzige ist, der ein negatives Ergebnis erhalten hat, ohne tatsächlich getestet worden zu sein, habe ich mich auf Spurensuche begeben (SZ plus). Eines vorweg: von systematischen Abrechnungsbetrug sind die Münchner Beispiele weit entfernt. Aber dass auch in München durchaus noch Verbesserungsbedarf bei der Durchführung von Corona-Schnelltests besteht, wird dadurch deutlich.

Das zeigt auch das zweite Beispiel: Christine Wörl hatte sich Mitte Mai für einen Testtermin angemeldet. Nachdem sie sich an der Teststation in das System eingeloggt hatte, entschied sie sich spontan dafür, den Test doch nicht wahrzunehmen. Denn eigentlich brauchte sie einen PCR-Test, in der Teststation wurden jedoch, obwohl PCR-Tests online buchbar waren, nur Schnelltests angeboten. Dennoch erhielt auch sie einen negativen Bescheid. Also habe ich auch hier nachgefragt, warum ein negatives Ergebnis ausgestellt wurde. Und sagen wir mal so: Die Antwort des Betreibers hat mich überrascht.

KARDINAL MARX' RÜCKTRITTSGESUCH

Vieldeutig im Abgang Schon eine Weile nagen Zweifel an Kardinal Marx - am Umgang seiner Kirche mit Missbrauchsfällen, am eigenen Verhalten in der Sache. Der Amtsverzicht ist seine ganz persönliche Antwort. Und ein Zeichen. (SZ-Plus)

Eine schwierige Beziehungskiste Der Papst hält große Stücke auf Marx: Er berief ihn in wichtige Reformgremien. Verändert aber wurde wenig. Das könnte sich nun rächen. (SZ-Plus)

"Alarmsignal für die katholische Kirche" Die Entscheidung von Kardinal Reinhard Marx, Papst Franziskus seinen Rücktritt anzubieten, ist in München auf große Überraschung gestoßen. Zu den Reaktionen.

"Ich sehe das ambivalent" Warum der Sprecher der Laien im Erzbistum München und Freising hofft, dass der Kardinal bleibt, erklärt er im Interview.

DER TAG IN MÜNCHEN

14 000 Freunde dürft ihr sein Die Münchner Spiele der Fußball-Europameisterschaft dürfen vor Publikum stattfinden. Die Staatsregierung hat sich mit der Entscheidung viel Zeit gelassen. Sie setzt vor allem auf Sicherheit - andere Städte lassen mehr Fans zu.

"Hören Sie auf, mit der Waffe auf mich zu zielen" Vor vier Jahren richtete eine Frau bei einer Podiumsdiskussion eine Zierwaffe auf den Bundestagsabgeordneten Florian Hahn. Nun soll sie nach dem Willen der Staatsanwaltschaft in die Psychiatrie.

Zweitwohnungen sollen teurer werden Die Stadt München plant, die Zweitwohnungssteuer zu erhöhen - und zwar auf einen Schlag zu verdoppeln.

