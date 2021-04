Corona-Notbremse kann gelockert werden / Hochzeiten in der Pandemie

Chrissie Spiess machte ihr Hobby zum Beruf. Den will sie auch in der Krise nicht aufgeben. "Dafür gibt mir die Arbeit zu viel", sagt sie.

Von Viktoria Spinrad

Genau 9556 Münchner haben sich im vergangenen Jahr das Jawort gegeben - knapp 15 Prozent weniger als im Vorjahr. 9556 mal Standesamt, Ringe austauschen, "Ja, ich will". Was zumeist fehlte, war die dazugehörige Party. Das rauschende Fest, mit Tanz, Tante Erna und Cocktail Tasting. Viele haben auf 2021 gesetzt, doch die große Gaudi scheint in immer weitere Ferne zu rücken.

Der Hochzeitsstau wird immer länger, und viele fragen sich: Wie um Himmels Willen soll das mit dem Jawort jemals funktionieren in einer Zeit, in der es zu allem immer nur Nein heißt? In der vergangenen Woche saß ich bei einer Frau im Wohnzimmer, die versucht, darauf Antworten zu finden. Während sich draußen Sonne und Schnee abwechselten, berichtete Chrissie Spiess von ihrem turbulenten Jahr, das sie als Hochzeitsplanerin hinter sich hat.

Obwohl sie als solche zurzeit ziemlich gebeutelt ist, versucht sie, realistisch zu bleiben und das Positive zu sehen. "Es gibt so vieles, wofür ich dankbar bin", sagt sie. Das hat mir imponiert, genau wie ihre ehrlichen Tipps für diejenigen, die gerade mitten im Hochzeitsstau stecken. Darüber lesen können Sie hier (SZ-Plus).

München kann wieder lockern Die Stadt liegt am Ostermontag den dritten Tag in Folge unter dem kritischen Inzidenzwert von 100. Das bedeutet: Die verschärften Corona-Regeln gelten von Mittwoch an nicht mehr - zumindest vorerst.

Wenige Teilnehmer, wenig Verstöße Der Protest gegen die Corona-Maßnahmen fällt in München sehr gering aus. Nur vereinzelt stellte die Polizei Verstöße gegen die Auflagen des Infektionsschutzes fest.

22-Jähriger kracht mit Auto in Litfaßsäule Nach dem Beschleunigen an einer Ampel verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, aus dem er nach dem Unfall unverletzt aussteigen konnte.

Mit Selbsttests an die Uni Thomas Hofmann, Präsident der TU München, will wieder Präsenz-Veranstaltungen anbieten. Möglich machen soll das eine Teststrategie.

