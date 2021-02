Von Thomas Anlauf

Die Münchner Kultserie "Münchner Geschichten" von Helmut Dietl war auch ein Lehrstück über den brutalen Wandel des Lehels von einem Viertel der Handwerker und kleinen Leute hin zum edlen Wohnquartier mit oft unerschwinglichen Preisen. Die Serie spielte unter anderem in der Tattenbachstraße, wo die Oma Häusler mit ihrem erwachsenen Enkel Tscharlie lebte und ausziehen sollte. Ein paar Schritte weiter hat Olaf Zimmermann seit 26 Jahren seine Heizungs- und Sanitärfirma. Der Innungsobermeister befürchtet, dass er auch sein Büro und das kleine Lager räumen muss, weil sich Anwohner gestört fühlen.

Aber wo soll er hin? An den Stadtrand? Da müssten er und seine Mitarbeiter weite Strecken auf sich nehmen: morgens erst raus aus der Stadt, dann rein in die Stadt, um Aufträge zu erledigen, und abends das gleiche Spiel noch mal. Denn die Kunden von Olaf Zimmermann sind nun mal im Zentrum Münchens.

Geschichten wie diese kennt man im Wirtschaftsreferat leider nur zu gut. Doch der Platz für Gewerbeflächen wird immer knapper. Dabei hat das Klappern und Hämmern der Handwerker schon immer zum guten Ton der Stadt gehört. Doch wenn die Entwicklung so weitergeht, ist das Lehel bald ein Schlafquartier ohne Flair.

Auffällige Parallelen zum OEZ-Attentat Vor einem Jahr erschoss Tobias R. bei einem rechtsextremistischen Anschlag in Hanau zehn Menschen. Der Täter wohnte zuvor fünf Jahre lang in München, trainierte hier in einem Schützenverein - und erlebte, wie David S. am Olympia-Einkaufszentrum mordete.

München ist plötzlich stark verschuldet Im Coronajahr 2020 sei die Stadt rein finanziell "mit einem blauen Auge" davongekommen, sagt der Kämmerer. Jetzt musste München eine Menge Geld aufnehmen - und hat so viele Verbindlichkeiten wie zuletzt 2005.

Reiter fordert Lockerungen bei stabilem Inzidenzwert Sollte die Zahl der Neuinfektionen weiterhin sinken, müsse man über eine teilweise Öffnung des Einzelhandels, der Gastronomie und von Kultureinrichtungen nachdenken. Die Maßnahmen müssten "nachvollziehbar" sein.

War die Polizei zu lasch? Bei Protesten gegen die Corona-Politik in München tragen zahlreiche Demonstranten keinen Mund-Nasen-Schutz. Doch die Polizei schreitet nur selten deswegen ein.

