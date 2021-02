Von Michael Zirnstein

Während ich an meinem Bericht über die Pläne der Münchner Kulturveranstalter für 2021 tippe, dudelt das Telefon. Wo ich denn bliebe, fragt eine mich duzende, mir unbekannte Stimme. Es ist der Urs, sagt er. Er ist Manager der Berliner Rockband Milliarden. Ach, ja. Die hatte mich zu einem Konzert in München eingeladen. Ein richtiges Konzert! Also nicht wirklich, eher ein Promotion-Gag und Beschäftigungs-Therapie für arbeitslose Künstler. Sie wollten im "kleinsten Club der Welt" spielen. Dazu hatten diese pfiffigen Wiedergänger der Ton, Steine, Scherben auf einen Kleinlaster zwei Plexiglashauben geschraubt, eine für die Bühne, eine für einen einzelnen Zuschauer.

Da bin ich dabei, das ist prima! Die großartigen Flaming Lips hatten neulich auch so eine tolle Idee und steckten ihr Publikum beim "Bubble Concert" in "corona-konforme" Plastikbälle. Doch kaum auf dem Weg, mussten Milliarden am Montag absagen, sie wollten nicht tagelang im Schneesturm auf der Autobahn stehen. Also lieber erst Freitag, 17 Uhr, teilten sie mit. Der erwähnte Anruf von Urs kommt am Freitag, aber um 14 Uhr: "Wir spielen schon, hat dir keiner gesagt, dass es früher losgeht?" Nein. Ich tippe noch, muss also unseren rasenden Rock-Reporter Dirk Wagner hinschicken. Ein Jammer.

Seit drei Monaten bin ich auf Konzert-Entzug, ich würde mir alles anhören, sogar die "Schlagernacht der Stars", wobei ich befürchte, dass die - bereits bereits verlegt vom 4. April 2020 auf den 12.September und nun auf den 10. April. - noch einmal weiterverschoben wird. Also, Urs, ich bin für Einladungen offen, notfalls im Taucheranzug in einem Becken Desinfektionsflüssigkeit.

DER TAG IN MÜNCHEN

C&A muss Miete für April nachzahlen Das Kaufhaus hatte im ersten Lockdown die Miete für die Filiale in der Münchner Innenstadt einbehalten - schließlich durfte man nicht öffnen. Das sieht das Gericht anders.

Maskenpflicht statt Maskenball Für das Wochenende sind auffallend viele Kundgebungen angemeldet. Die meisten richten sich gegen die Corona-Maßnahmen - doch auch mehrere Gegendemonstrationen sind angekündigt.

Behörden untersuchen Missbrauchsvorwürfe Die Staatsanwaltschaft München II lässt nach einem SZ-Bericht die Vorwürfe von früheren Heimkindern prüfen. In zwei Heimen in Oberammergau und Feldafing sollen in den 60er- und 70er-Jahren Kinder systematisch missbraucht worden sein.

14 Klubs, ein entsetztes Staunen Finanziell wirkt sich die Pandemie auf die Münchner Vereine erst jetzt so richtig aus, weil Tausende Mitglieder zum Jahresende gekündigt haben. Nun machen die großen Klubs Druck bei der Politik.

